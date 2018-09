Foragido de Goiás é preso pela Polícia Civil em Confresa

Um homem procurado pela Justiça de Goiás foi preso pela Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, na tarde de quarta-feira (19.09), na zona rural de Confresa (1.160 km a Nordeste). Divino Gonçalves, 37, estava com mandado de prisão preventiva decretado pela Comarca de Pires do Rio (GO) pelo crime de homicídio.

Considerado foragido da Justiça, o suspeito fugiu do presídio do Estado de Goiás, e foi detido durante ação da Delegacia de Polícia de Confresa com apoio do Grupo Armado de Resposta Rápida (Garra).

Através de diligências os investigadores identificaram que o acusado estava morando no Vilarejo Três Flechas, e passaram a monitorar a região com objetivo de localizar o suspeito. Na tarde de quarta-feira (19), os policiais civis lograram êxito em surpreender Divino, durante abordagem em sua residência.

Em cumprimento da ordem de prisão, o acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia de Confresa, onde após a realização dos procedimentos, foi levado para Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte, ficando à disposição da Justiça.

PJC-MT

