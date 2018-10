Flávia Alessandra acerta no estilo com look casual

Quer um look estiloso e descomplicado para o dia a dia? Que tal copiar a proposta da Flávia Alessandra? No aeroporto, a atriz usou peças confortáveis e fáceis de combinar. O resultado aliou conforto com ar fashion.

Vamos aos detalhes. A camiseta cinza conta com algumas estrelas e fez par com calça clochard azul-clara, que ganhou estilo com a barra dobrada. Nos pés, o conforto do tênis branco com detalhes pretos. A bolsa preta tiracolo arrematou a produção. Pronto!

#ficaadica1: As camisetas podem fazer parte de looks despojados e até mais arrumadinhos, dependendo dos complementos. Se quer algo bem casual, aposte na combinação com calça ou short jeans. Para um toque mais sério, use com blazer, calça de alfaiataria, saia de tecido refinado ou escarpim.

#ficaadica2: A calça clochard traz cintura alta marcada, é larga no quadril e tem boca afunilada. Caso tenha quadril estreito, a peça é ótima para dar volume à região. Mas, se apresentar quadril largo, tome cuidado! O modelo amplo no local e a barra fechada podem evidenciá-lo.

#ficaadica3: A parte de cima deve vir por dentro da calça clochard, já que a proposta é mostrar a cintura marcada e incrementada com faixa amarrada.

#ficaadica3: Tênis branco não combina apenas com peças informais, como calças jeans e shorts. Também cai bem com blazer, calça de couro, calça de alfaiataria, vestido. E lembre-se de mantê-lo sempre limpo para não dar a impressão de desleixo.

Terra

Twitter: @estrelaguianews