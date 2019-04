Flamengo vence o Vasco nos pênaltis e conquista a Taça Rio

De Arrascaeta e César brilham na reta final do clássico e Mengão leva mais um troféu

Publicado por: Rosano Almeida

É campeão!!! Após empate no tempo normal em 1 a 1, o Flamengo venceu o Vasco nos pênaltis por 3 a 1 e conquistou o título da Taça Rio. O gol Rubro-Negro no tempo normal foi marcado por De Arrascaeta, nos acréscimos. Nos pênaltis, brilhou a estrela do goleiro César, que defendeu a cobrança de Tiago Reis.

Primeiro tempo

No primeiro tempo, as melhores chance de gol foram do Flamengo. Logo no primeiro minuto de jogo, Ronaldo apareceu livre pela direita e chutou cruzado. Por pouco, não saiu o primeiro do Mengão. Aos 30 minutos, Arrascaeta cobrou escanteio na cabeça de Thuler e o zagueiro quase marcou. Fernando Miguel só olhou. Aos 35 minutos, Vitinho bateu colocado e o goleiro do Vasco espalmou pra fora. Aos 44 minutos, Vitinho, novamente ele, soltou a bomba e a bola passou muito perto da trave esquerda de Fernando Miguel. Nos acréscimos, mais um chute de Vitinho. Dessa vez, Fernando Miguel fez o chamado milagre e colocou para escanteio.

Segundo tempo

O Flamengo seguiu com um bom ritmo no segundo tempo. Apesar de ter levado o gol no início (marcado por Tiago Reis), criou boas chances. Aos 14 minutos, Vitinho quase fez. Chutou de fora da área e Fernando Miguel defendeu. Aos 23 minutos, foi a vez de De Arrascaeta tentar. Miguel pegou novamente sem dar rebote. Aos 28 minutos, Vitor Gabriel tentou de cabeça após escanteio, mas mandou pra fora. Aos 38 minutos, confusão na área do Vasco. Arrascaeta pegou o rebote e quase marcou. O Mengão tanto procurou que achou. Nos acréscimos, De Arrascaeta empatou: 1 a 1! Foi o gol 5.000 do Flamengo em Cariocas. Nos pênaltis, deu Mais Querido! O grande momento foi com César, que defendeu a cobrança de Tiago Reis.

E agora?

O Flamengo volta a jogar na quarta-feira, contra o Peñarol, às 21h30, no Maracanã, pela fase de grupos da Taça Libertadores.

Assessoria

Twitter: @estrelaguianews