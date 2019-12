Flamengo vence e assume liderança isolada do grupo C da Champions League

Rubro-Negro controla o jogo durante os 40 minutos, garante ótimo resultado e se aproxima da vaga para a próxima fase

Publicado por: Rosano Almeida

Na estreia oficial do uniforme branco da temporada 2019/20, deu Mengão! Atuando de forma consistente desde o início, o Mais Querido venceu o Valdivia, por 82 a 71, e disparou na liderança do grupo C da Champions League. O grande destaque da partida foi o ala-pivô Olivinha, com 17 pontos. A partida foi realizada na Arena Carioca e contou com grande festa da Nação presente.

O JOGO

Os minutos iniciais mostraram como seria a tônica do duelo. Com uma defesa forte e um ataque produtivo comandado por Olivinha e Zach Graham, o Rubro-Negro abriu boa vantagem e soube anular os pontos principais do adversário. Marquinhos e Léo Demetrio também ajudaram na construção do placar: 24 a 18.

No segundo período, o filme se repetiu. Eloy Vargas veio bem do banco, fez pontos e pegou diversos rebotes. Foi peça fundamental. Deryk Ramos e Jhonatan Luz aproveitaram bem os momentos ofensivos, e Graham teve participação fundamental ao fazer boas jogadas. Na ida para o intervalo, o placar era de 43 a 32 a favor do Rubro-Negro.

Guiado por Olivinha no retorno, o FlaBasquete seguiu controlando as ações e impondo seu ritmo. Com espaço para desenvolver seu talento, Franco Balbi acertou lindo arremesso de três e obrigou o treinador do Valdivia a pedir tempo. Léo Demetrio, que viveu noite muito boa no perímetro, fez chover nos segundos derradeiros do terceiro quarto: 67 a 54.

No último período, as equipes trocaram cestas e a diferença no marcador se manteve. Tranquilo, o Orgulho da Nação fechou o confronto em 81 a 72 e deu um grande passo rumo à próxima fase da Libertadores do basquete.

E AGORA?

Na próxima quinta-feira (05), o time comandado por Gustavo de Conti enfrenta o Bauru, às 20h, no ginásio Panela de Pressão, pelo NBB 12.

Assessoria do Flamengo