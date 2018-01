Flamengo segura pressão, bate São Paulo e conquista a Copinha pela 4ª vez

Com muitas dificuldades, o Flamengo venceu o São Paulo por 1 a 0 e conquistou pela quarta vez a Copa São Paulo de futebol júnior. O jogo foi realizado no estádio do Pacaembu, nesta quinta-feira, (25/01), aniversário da capital paulista.

Além deste ano, o time rubro-negro venceu a competição de base em 1990, 2011 e 2016.

A equipe comandada por Maurício Souza fez uma campanha quase perfeita. Terminou a fase de grupos na liderança, com duas vitórias e um empate, com sete pontos ganhos. Depois, passou por Elosport (5 a 0), Coritiba (1 a 0), Audax (1 a 0), Avaí (1 a 0) e Portuguesa (3 a 2).

Com três títulos, a equipe do Morumbi chegou à sua décima final. A última conquista foi em 2010, quando venceu o Santos nas penalidades.

Mesmo jogando na capital paulista, foi o Flamengo quem abriu o placar. Aos dois minutos do primeiro tempo, Pepê cobrou escanteio no meio da área. Wendel subiu sem marcação e completou para o fundo das redes.

Depois disso, o São Paulo pressionou de todas as formas o adversário. Mesmo assim, não conseguiu vazar a meta do goleiro flamenguista Yago, que praticou boas defesas.

O Flamengo conseguiu se aproveitar do nervosismo da equipe paulista e segurar o resultado. Nos minutos finais, o time tricolor quase chegou ao empate.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 0 X 1 FLAMENGO

Local: Estádio Pacaembu, em São Paulo (SP)

Data: 25 de janeiro, quinta-feira

Horário: 10h00 (de Brasília)

Árbitro: Lucas Canetto Bellotte (SP)

Assistentes: Paulo de Souza Amaral e Enderson Emanoel Turbiani da Silva (SP)

Público: 30.794 pagantes

Renda:R$ 829.760,00

Cartões amarelos: Yago, Pepê, Theo e Hugo Moura (FLAMENGO)

GOL: FLAMENGO: Wendel, aos três minutos do primeiro tempo

SÃO PAULO: Júnior; Tuta, Walce, Rodrigo e Bruno Dip (Gabriel Novaes); Luan, Liziero e Gabriel Sara (Fabinho); Igor, Toró (Oliveira) e Helinho (Antony) Técnico: André Jardine

FLAMENGO: Yago; Bernardo (Patrick Valverde), Dantas, Patrick e Pablo (Luiz Henrique); Hugo Moura, Theo e Pepê (Aderlan); Lucas Silva, Wendel (Michael Rangel) e Bill (Yuri) Técnico: Mauricio Ferreira

