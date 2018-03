Flamengo conquista 211 medalhas no Circuito Celebridades de Natação

A Natação rubro-negra entrou nas piscinas neste final de semana (10 e 11 de março) para disputar o primeiro torneio oficial da temporada. Na sede do Fluminense, nas Laranjeiras, os atletas do Mais Querido disputaram o Circuito Celebridades. Já com a presença dos novos reforços, o Flamengo conquistou 211 medalhas, sendo 95 de ouro, 60 de prata e 56 de bronze, somando a pontuação total de 7,792,00, que resultou no segundo lugar geral do campeonato.

Confira abaixo todas as medalhas de ouro do Mais Querido no Circuito Celebridades

Alice Lima – 1500m livre

Letícia Ribeiro – 50m costas

Branca Silva – 50m costas – Junior 1

Fernanda Andrade – 50m costas – Junior 2

Maria Clara Almeida – 50m costas – Sênior

Gustavo Figueiredo – 50m costas – Infantil

Ingra Klapper – 100m peito – Infantil

Manuela Araújo – 100m peito – Infantil

Davi Carvalho Reis – 100m peito – Infantil

Victor Hugo Biscioni – 100m peito – Infantil

Luan Vieiro – 100m peito – Infantil

Maria Luiza Candal – 200m livre – Juvenil

Marinna Lourenço – 200m livre – Júnior

Fernanda Andrade – 200m livre – Júnior 2

Nathalia Almeida – 200m livre – Sênior

Henrique Corseul – 200m livre – Juvenil

Luis Fernando Dias – 200m livre – Sênior

Rodrigo Soares – 400m medley – Infantil 1

Luiza Fernandes – 400m medley – Sênior

Paulo Guilherme Moreira – 400m medley – Júnior 2

Luiza Garcia – 200m borboleta – Júnior

Leticia Mendes – 200m borboleta – Junior 2

Nathalia Almeida – 200m borboleta – Sênior

Lukas Seidel – 200m borboleta – Infantil 1

Ricardo Marques – 200m borboleta – Infantil 2

João Mouzinho Júnior – 200m borboleta – Júnior 1

Marcelo Roge – 200m borboleta – Sênior

Júlia Silveira – 800m livre – Infantil

Maria Luiza Candal – 800m livre – Juvenil

Beatriz Olivieri – 800m livre – Júnior 2

Daniel Marien – 800m livre – Juvenil 1

Miguel Onofre — 50m borboleta – Infantil 2

Eduardo Martiniano – 50m borboleta – Júnior 1

Júlia Barreto – 50m borboleta – Infantil 1

Bruna Franco – 50m borboleta – Juvenil 1

Victória Alonso – 50m borboleta – Juvenil 2

Ludmila Costa – 50m borboleta – Júnior 2

Mary Annie Ortega – 50m borboleta – Sênior

Rodrigo Soares – 100m costas – Infantil

Gustavo Figueiredo – 100m costas – Infantil 2

Luis Fernando Dias – 100m costas – Sênior

Ana Clara Candal – 100m costas – Infantil 1

Ana Luiza Daisson – 100m costas – Infantil 2

Branca Silva – 100m costas – Júnior

Maria Clara Almeida – 100m costas – Sênior

Davi Carvalho Reis – 200m peito – Infantil

Luan Viero – 200m peito – Júnior 2

Ingra Klapper – 200m peito – Infantil 1

Manuela Araújo – 200m peito – Infantil 2

Nathalia Almeida – 200m peito – Sênior

Luís Fernando Dias – 100m livre – Sênior

Ana Luiza Daisson – 100m livre – Infantil 2

Maria Luiza Candal – 100m livre – Juvenil

Layla Aragão – 100m livre – Júnior 1

Fernanda Andrade – 100m livre – Júnior 2

Daiene Marçal – 100m livre – Sênior

Júlia Silveira Piai – 400m livre – Infantil 1

Ana Luiza Daisson – 400m livre – Infantil 2

Layla Aragão – 400m livre – Júnior 1

Henrique Corseul – 400m livre – Juvenil 1

Kalel Damas – 400m livre – Sênior

Bruna Franco – 50m livre – Juvenil 1

Victoria Donatilho – 50m livre – Juvenil 2

Branca Silva – 50m livre – Júnior 1

Maria Clara Almeida – 50m livre – Sênior

João Felipe Fernandes – 50m livre – Infantil 1

Felipe Passos – 50m livre – Infantil 2

Eduardo Martiniano – 50m livre – Júnior 1

Samara Ramos – 100m borboleta – Infantil 1

Thais Fazekas – 100m borboleta – Júnior 1

Leticia Mendes – 100m borboleta – Júnior 2

Daiene Marçal – 100m borboleta – Sênior

Rodrigo Soares – 100m borboleta – Infantil 1

Felipe Passos – 100m borboleta – Infantil 2

Alexandre Adum – 100m borboleta – Júnior 1

Bruna Franco – 200m medley – Juvenil 1

Marinna Lourenço – 200m medley – Júnior 1

Daniel Laguna Mendonça – 200m medley – Infantil 1

Eduardo Martiniano – 200m medley – Júnior 1

Ana Clara Candal – 200m costas – Infantil 1

Guilia Velhote – 200m costas – Infantil 2

Marinna Lourenço – 200m costas – Júnior 1

Brunna Fonseca – 200m costas – Sênior

Rodrigo Soares – 200m costas – Infantil 1

Gustavo Figueiredo – 200m costas – Infantil 2

João Mouzinho Júnior – 200m costas – Júnior 1

Bruno Almeida – 200m costas – Sênior

Ingra Klapper – 50m peito – Infantil 1

Manuela Araújo – 50m peito – Infantil 2

Thais Fazekas – 50m peito – Júnior 1

Danielle Thomaz – 50m peito – Júnior 2

Davi Carvalho Reis – 50m peito – Infantil 1