Festividade em Novembro angariará fundos para o término da construção da Igreja de São Cristóvão

Acontece no início de novembro a Festa em prol ao termino da construção da Igreja do Padroeiro São Cristóvão, no bairro Vitória Régia, a festividade será na praça do bairro no dia 5 a partir das 19 horas.

O tradicional Show de Prêmios contará com premiação de 10 mil, sendo 4 mil para o primeiro prêmio, 3 mil para o segundo prêmio, 2 mil para o segundo prêmio e 1 mil para o último prêmio, sendo que as cartelas estão sendo vendidas ao preço de apenas R$ 10,00 e o sorteio será computadorizado.

Além do sorteio de prêmios a noite será animada pelos shows das atrações Frank e Diego, Pegada do Forró, Juca e Tenório, Nilsinho Cuiabano, Nayane e Grupo Kebraê.

A festividade contará com praça de alimentação e bebidas.

A coordenação conclama a população que compareça e ajudem ao termino da igreja, basta comprar uma de nossas cartelas, declarou a direção da comunidade.

A Comunidade ainda agradece aos parceiros que ajudaram na premiação do Show de Prêmios, Deputado Leonardo, Farmácias Ultra Popular, Clinicor, Alliança Contabilidade, Tato Embalagem, J. J Construtora, Cadius Seguros, Viveiro Vitória, Cometa Motocenter e G’Xarm Confecções.

Cáceres Noticias

