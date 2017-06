Festival de Praia da Arara começa no dia 15 em Pontal do Araguaia

Pontal do Araguaia se prepara para o Festival Praia da Arara, evento realizado pela Prefeitura e Câmara Municipal de Pontal do Araguaia. O festival acontece de 15 de junho ao dia 30 de julho deste ano e contará com diversas atrações e shows nacionais.

Durante o festival, serão realizados eventos esportivos e gincanas, eventos culturais e ecológicos. Também haverá aulas de aeróbica, luaus, e shows regionais todos os finais de semana.

A organização do evento está preparando uma ampla estrutura aos visitantes. Com barracas, estacionamento seguro, seguranças, área verde sombreada, sanitários, ducha quente, wi-fi gratuito e uma área de camping.

Apresentações Nacionais:

08 de julho – Adair Cardoso

15 de julho – Jonathan e Adam

20 de julho – Althaír e Alexandre

22 de julho – Koioty

29 de julho – Reinaldinho Terra Samba

30 de julho – Ravelli

Mais informações pelos telefones: (66) 99228-6069/ 98147-4200/99235-6333

