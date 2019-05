Festa de lançamento Luana É de Lua

Publicado por: Rosano Almeida

Aconteceu na noite do dia 07/05 em São Paulo, na Casa das Caldeiras, a festa de lançamento do programa “Luana É de Lua”, estrelado pela atriz e apresentadora Luana Piovani, um dos destaques do canal E! para 2019.

Prestigiaram o evento nomes como Marcello Coltro, vice-presidente sênior de Marketing, Digital e Criativo da América Latina, executivo brasileiro responsável pela programação e produções originais do E! Entertainment, o estilista Ricardo Almeida, o ator Cassio Scapin, e os talentos do canal Beth Szafir, Luciano Szafir, Luhanna Melloni, Juju Salimeni, Rita Von Hunty, Penelopy Jean, Ikaro Kadoshi, Bárbara Evans, Ju Malaguti, Renata Kuerten, Fluvia Lacerda, Mayara Russi, entre outros.

“Luana É de Lua” estreia em 25 de junho, às 21h, só no E! Entertainment. Sobre Luana É de Lua A primeira temporada do Luana É de Lua terá dez episódios, com cerca de meia hora cada um. O programa vai abordar temas como fantasias sexuais, monogamia, fama e envelhecimento, autoimagem, influenciadores digitais e assédio. Luana receberá convidados especiais, entre eles, especialistas como médicos, psicólogos, sexólogos e também personalidades como Xuxa, Maria Flor e Victor Fasano. Sobre NBCUniversal International Networks Latinoamerica NBCUniversal International Networks Latinoamerica, empresa conjunta entre NBCU e Ole Communications, opera Universal Channel, Studio Universal, Syfy, E! Entertainment e Telemundo Internacional nos territórios de língua hispana da América Latina e Caribe, assim como o E! Entertainment no Brasil, incluídas as plataformas digitais e OTT. Sobre o E! Entertainment Television No ar desde 1987, o canal por assinatura está disponível em diversos países, como Brasil, Reino Unido, Irlanda, Itália, Austrália, França e Grécia. A emissora ficou conhecida por fazer a cobertura de grandes eventos da cultura pop, além de trazer entrevistas e notícias sobre o universo de entretenimento.

E! Entertainment

Twitter: @estrelaguianews