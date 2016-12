Fernanda D’avila, a guia turística das belezas nacionais

Fernanda D’avila, pioneira no meio fitness, foi bailarina do Faustão durante 8 anos, além de apresentadora de merchan do programa. Hoje, ela aproveita que tem mais tempo para unir o útil ao agradável. Fazendo jus a frase, Fernanda esteve nos lençóis maranhenses para fotografar a campanha da marca de óculos Fuel.

Uniram-se as belas curvas de seu corpo com a da paisagem maravilhosa do local, um dos pontos turísticos mais conhecidos do Brasil que fica no estado do Maranhão.

Nas lentes do seu fotógrafo quase que pessoal Rogério Tonello, Fernanda mostra por que também é conhecida como a Musa do Corpo Ideal.

MF Assessoria

