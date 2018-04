Feliz Páscoa – Foi por todos nós!!!

Quem é Jesus Cristo?

Jesus Cristo é o Salvador do mundo e o Filho de Deus. Ele é nosso Redentor. Cada um desses títulos aponta para a verdade de que Jesus Cristo é o único caminho pelo qual poderemos voltar a viver com nosso Pai Celestial.

Jesus sofreu e foi crucificado pelos pecados da humanidade, dando a cada um dos filhos de Deus a dádiva do arrependimento e do perdão. Somente por Sua graça e misericórdia podemos ser salvos. Sua subsequente ressurreição preparou o caminho para que todas as pessoas sobrepujassem a morte física também. Esses acontecimentos são chamados de Expiação. Em resumo, Jesus Cristo salvou-nos do pecado e da morte. Por essa razão, Ele é literalmente nosso Salvador e Redentor.

No futuro Jesus Cristo voltará para reinar na Terra, em paz, por mil anos. Jesus Cristo é o Filho de Deus e será nosso Senhor eternamente.

Em 1º de janeiro de 2000, a Primeira Presidência e o Quórum dos Doze Apóstolos fizeram a seguinte declaração. Intitulada “O Cristo Vivo”, essa declaração presta testemunho do Senhor Jesus Cristo e resume Sua identidade e missão divina:

“Ao comemorarmos o nascimento de Jesus Cristo, ocorrido há dois mil anos, oferecemos nosso testemunho da realidade de Sua vida incomparável e o infinito poder de Seu grande sacrifício expiatório. Ninguém mais exerceu uma influência tão profunda sobre todos os que já viveram e ainda viverão sobre a face da Terra.

Ele foi o Grande Jeová do Velho Testamento e o Messias do Novo Testamento. Sob a direção de Seu Pai, Ele foi o criador da Terra. ‘Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez’ (João 1:3). Embora jamais tivesse cometido pecado, Ele foi batizado para cumprir toda a justiça. Ele ‘andou fazendo bem’ (Atos 10:38), mas foi desprezado por isso. Seu evangelho era uma mensagem de paz e boa vontade. Ele pediu a todos que seguissem Seu exemplo. Ele caminhou pelas estradas da Palestina, curando os enfermos, fazendo com que os cegos vissem e levantando os mortos. Ele ensinou as verdades da eternidade, a realidade de nossa existência pré-mortal, o propósito de nossa vida na Terra e o potencial que os filhos e filhas de Deus têm em relação à vida futura.

Ele instituiu o sacramento como lembrança de Seu grande sacrifício expiatório. Foi preso e condenado sob falsas acusações, para satisfazer uma multidão enfurecida, e sentenciado a morrer na cruz do Calvário. Ele deu a vida para expiar os pecados de toda a humanidade. Seu sacrifício foi uma grandiosa dádiva vicária em favor de todos os que viveriam sobre a face da Terra.

Prestamos solene testemunho de que Sua vida, que é o ponto central de toda a história humana, não começou em Belém nem se encerrou no Calvário. Ele foi o Primogênito do Pai, o Filho Unigênito na carne, o Redentor do mundo.

Ele levantou-Se do sepulcro para ser ‘feito as primícias dos que dormem’ (I Coríntios 15:20). Como Senhor Ressuscitado, Ele visitou aqueles que havia amado em vida. Ele também ministrou a Suas ‘outras ovelhas’ (João 10:16) na antiga América. No mundo moderno, Ele e Seu Pai apareceram ao menino Joseph Smith, dando início à prometida ‘dispensação da plenitude dos tempos’ (Efésios 1:10).

A respeito do Cristo Vivo, o Profeta Joseph escreveu: ‘Seus olhos eram como uma labareda de fogo; os cabelos de sua cabeça eram brancos como a pura neve; seu semblante resplandecia mais do que o brilho do sol; e sua voz era como o ruído de muitas águas, sim, a voz de Jeová, que dizia:

‘Eu sou o primeiro e o último; sou o que vive, sou o que foi morto; eu sou vosso advogado junto ao Pai’ (D&C 110:3–4).

A respeito Dele, o Profeta também declarou: ‘E agora, depois dos muitos testemunhos que se prestaram dele, este é o testemunho, último de todos, que nós damos dele: Que ele vive!

Porque o vimos, sim, à direita de Deus; e ouvimos a voz testificando que ele é o Unigênito do Pai —

Que por ele e por meio dele e dele os mundos são e foram criados; e seus habitantes são filhos e filhas gerados para Deus’ (D&C 76:22–24).

Declaramos solenemente que Seu sacerdócio e Sua Igreja foram restaurados na Terra, ‘edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina’ (Efésios 2:20).

Testificamos que Ele voltará um dia à Terra. ‘E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente a verá (…)’ (Isaías 40:5). Ele governará como Rei dos Reis e reinará como Senhor dos Senhores, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará em adoração perante Ele. Cada um de nós será julgado por Ele de acordo com nossas obras e os desejos de nosso coração.