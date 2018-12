Feliz 2019: Sempre é Tempo de Recomeçar!

Por: Rosano Almeida

A vida é feita de momentos bons e ruins. Assim é para você, e assim é para todos. Uns dias sorrimos mais, outros menos, mas o que realmente conta é a forma como superamos esses momentos.

Então, nesta virada de ano, época de festa e reflexão, faça por esquecer e perdoar quem feriu você. Tente não se focar no que deu errado, onde você falhou, mas sim no futuro, na retoma, no recomeço.

Ano Novo é também começar uma vida nova. Se no ano velho não resultou, tente de novo, mas de forma diferente. O importante é superar e não desistir, e recomeçar, pois sempre estamos em tempo de recomeçar!

Aproveite esta época para fazer a esperança renascer no seu coração e com paz, confiança e determinação abrace o novo ano com garra, sem medo da luta. No final, a recompensa será sua!!

Feliz Ano Novo! Que este seja o seu melhor ano de sempre; que seja um renascimento, um recomeço de tudo que é positivo.

Grupo Estrela Guia Comunicação