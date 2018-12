Federação de Futsal promoveu 631 jogos entre 44 cidades de MT em 2018

A Federação Mato-grossense de Futsal (FMFS) concluiu 2018 com a realização de quatro competições, a Taça Mato Grosso de Futsal, a Copa da Juventude, a Copa Centro América de Futsal e o MT Cup, em oito categorias por idade, do sub-07 ao adulto, nos gêneros masculino e feminino, e que promoveram 631 partidas, entre 279 equipes e 4.185 atletas representantes de 44 cidades. E com muitas histórias de superação por parte de técnicos, atletas e gestores.

De acordo com o presidente da Federação Mato-grossense de Futsal (FMFS), instituição responsável pelo fomento da modalidade em MT, Pedro Verão, que, junto ao diretor executivo, Márcio Alencar, assumiu a administração da entidade em 2013, os números apontam que o futsal cresceu e, atualmente, é uma das modalidades mais praticadas no estado. Segundo ele, mudanças que ocorreram devido ao esforço e a visão dos colaboradores, diretoria e oficiais de arbitragem.

“Em 2013, ao assumirmos a presidência da federação, encontramos um cenário que mais parecia terra arrasada por guerra. Não possuía endereço, telefone, site, colaboradores e, principalmente, não realizava competições. Em vista disso, começamos a mover a entidade com competições, com o projeto social ‘Mais que Futsal’, com cerca de 60 crianças em vulnerabilidade, firmamos parcerias e as mudanças aconteceram. Até termos as dimensões de hoje”, conta Verão.

A Taça Mato Grosso de Futsal de 2018, nas categorias sub-07, sub-09, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20, masculino e feminino, teve a participação total de 121 equipes e fomentou 299 jogos em quatro cidades, Cuiabá, Água Boa, Alto Paraguai e Paranatinga. E um dos campeões, o Apec Primavera do Leste, na categoria sub-20 feminino, foi um dos exemplos de perseverança ao faturar três vice-campeonatos (2015, 2016 e 2017) e ser campeão em 2018.

A Copa da Juventude, nas categorias A, B, C e D, masculino e feminino, contou com 102 equipes e efetuou 174 partidas; A Copa Centro América de Futsal, no adulto, masculino e feminino, teve participação de 50 times e gerou 144 jogos; E a 1ª edição do MT Cup de Futsal, no adulto, masculino e feminino, contou com seis equipes e promoveu outras 14 partidas. E, segundo a FMFS, todas terão novas edições em 2019 e também há previsão para um Interbairros e um Pixote.

“Não podemos deixar de destacar os inúmeros cursos de arbitragem que fizemos em vários municípios. Avançamos em todos os aspectos, especialmente quanto ao organizacional. Notadamente por planejarmos as nossas ações. Por fim, para além da consciência tranquila do dever cumprido, agradeço as equipes, atletas, colaboradores, árbitros, dirigentes e gestores públicos que acreditaram em nossos propósitos. Um próspero 2019 para todos”, finaliza Pedro Verão.

Cidades Envolvidas

Água Boa, Alto Araguaia, Alta Floresta, Alto Paraguai, Apiacás, Barra do Garças, Brasnorte, Cáceres, Campo Verde, Castanheira, Colíder, Confresa, Contriguaçu, Cuiabá, Diamantino, Feliz Natal, Guiratinga, Indiavaí, Ipiranga do Norte, Juara, Jangada, Juína, Nobres, Nova Canaã, Nova Mutum, Paranaíta, Paranatinga, Peixoto de Azevedo, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santa Carmem, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santo Antônio, São José do Xingu, Sapezal, Sinop, Sorriso, Tangará da Serra, Tapurah, Querência e Várzea Grande.

A Federação Mato-grossense de Futsal (FMFS) contou com o patrocínio da Unimed Cuiabá e a parceria da Rede Mato-grossense de Televisão (RMC), do Governo do Estado de Mato Grosso e de prefeituras municipais. Há mais informações sobre o futsal disponíveis no site (www.fmfs.com.br)

