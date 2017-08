‘A Fazenda 9’ tem Marcos Härter, mais 4 ex-BBBs, Nicole Bahls e 10 ex-realities

Marcos Härter é um dos participantes da nona temporada de “A Fazenda”, que a Record estreia no mês que vem, e irá disputar o prêmio máximo de R$ 1,5 milhão. O cirurgião participou do “BBB17”, no começo deste ano, mas acabou expulso após ser acusado de agredir Emilly Araújo. Já do lado de fora do confinamento, o médico afirmou ter lucrado quase R$ 1 milhão com suas cirurgias.

Nova ‘Fazenda’ terá ex-participantes

Segundo o colunista de TV Daniel Castro, nesta terça-feira (15), a emissora paulista encerrou nesta segunda-feira os 16 nomes que estarão no reality batizado de “A Fazenda – Uma Nova Chance”. Além de Marcos, a atração vai reunir outros quatro ex-participantes do “BBB”. Eles se juntarão a seis nomes que passaram por “A Fazenda”, entre eles Nicole Bahls, que torceu o tornozelo ao desfilar neste carnaval. O time é formado ainda por dois integrantes do “Power Couple” e um do “MasterChef”, um de “A Casa” e um de “O Aprendiz”. Todos os 16 “peões” não ganharam seus realities, mas ficaram no quase. Ao contrário das oito edições, “A Fazenda” será agora em Itapecerica da Serra, em São Paulo. Rodrigo Carelli continua como diretor e Roberto Justus, como apresentador.

‘Não pegaram pesado com José Mayer’, criticou Marcos

Ao participar do “Programa do Porchat”, o gaúcho lembrou sua eliminação do “BBB17” e disparou contra a Globo ao citar o movimento “Mexeu com uma, mexeu com todas”. “Vamos fazer com o Marcos porque esse é anônimo. Porque não fizeram com o José Mayer?”, questionou. “E porque não fizeram com o Victor e Leo?”, insistiu. “Não! Para eles não pegou tanto assim“, afirmou. Ao ser lembrado que o ator acabou afastado de novela, o médico disse se referindo à figurinista Su Tonani. “Nesse ponto sim, mas depois a menina retirou a queixa em relação a ele”, disse.

Marcos lamentou vídeo polêmico de Emilly

Depois de ter sido acusado de agressão pela gaúcha em processo agora nas mãos do Ministério Público, o cirurgião lembrou as ofensas que Emilly fez a um grupo de pessoas na sua passagem por Goiânia. “Não sei de mais nada sobre ela, tudo dela foi bloqueado, então nada chega até mim. Lamento por não estar por perto para guiá-la nestes momentos, mas se ela fez isso significa que está com dificuldades para lidar com a chegada repentina do dinheiro”, avaliou. Dias antes, a gêmea de Mayla afirmou perdoar o médico pelas agressões sofridas no programa.

