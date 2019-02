Faturamento do setor agropecuário cresce no Brasil

Dados da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) revelam que o Valor Bruto da Produção (VBP) chegou a R$ 600,3 bilhões em 2018, uma alta de 3,1% sobre 2017

Tradicionalmente, o agronegócio brasileiro é um dos setores mais representativos para a economia do País, respondendo, atualmente, por aproximadamente 23% do PIB nacional. E em 2018, o potencial de negócios do setor novamente foi destaque. Segundo dados da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), somente no ano passado o faturamento, apenas no que refere às atividades de produção, chegou a R$ 600,3 bilhões, um aumento de 3,1% sobre 2017.

De acordo com a entidade, a principal responsável por isso foi a receita do segmento agrícola, que subiu 4,4% em relação ao ano anterior e alcançou a quantia de R$ 393,8 bilhões. As maiores altas foram registradas no trigo, que cresceu 57,7%, no algodão em pluma (+ 51%), no cacau (+ 46,1%), no café arábica (+ 23,4%), na soja (+ 17,6%) e na batata-inglesa (+ 15,1%).

Mas, para atingir esse resultado, um fator é essencial, o investimento em novas tecnologias que aprimorem cada vez mais o processo produtivo e o tornem ainda mais efetivo. Especialista neste mercado, a TSG Tecnal é uma das empresas que apostam em inovações para o setor agropecuário, como o Roller Belt Conveyor(RBC), um novo transportador de grãos que apresentará aos players do segmento durante a Intermodal South America 2019, o maior evento de logística, transporte de cargas e comércio exterior da América Latina, que acontece de 19 a 21 de março, em São Paulo (SP).

“O RBC é um equipamento moderno, de alta performance, composto por correia enclausurada com capacidade para transportar até três mil toneladas por hora sem dispersão de pó no ambiente, com baixo nível de ruído e grande preservação da integridade dos grãos. Com um design robusto, foi projetado para trabalhos contínuos, com longa vida útil e baixa manutenção”, destaca o gerente industrial da marca, Claudemir Osório.

Movimentação de Materiais – Assim como o mercado agro, todos os demais segmentos produtivos e industriais do País encontram na Intermodal as últimas novidades em produtos e soluções para a movimentação interna de materiais. Quem também reserva para o evento seu último lançamento neste sentido é a Beumer Latinoamericana, que exibirá o novo sistema de classificação e distribuição de mercadorias, o Beumer Group Line Sorter, aos profissionais do setor.

Segundo o gerente de vendas da companhia, Fábio Palhares, o equipamento alia a tecnologia cross belt com uma capacidade média de classificação, de até 8.000 produtos/hora (podendo ir, em aplicações especiais, para até 10.000 volumes/hora). “Além disso, sua construção modular oferece flexibilidade para uma utilização ideal do espaço, assim como escalabilidade para um crescimento futuro”, afirma.

O executivo acrescenta ainda que outra vantagem do BG Line Sorter é a separação segura e precisa de itens de diferentes formatos e tamanhos, como grandes envelopes, sacolas seladas, mercadorias frágeis e produtos de alta fricção. “Tudo isso em uma velocidade que pode ir até 3 m/s (o equivalente a 10,8 km/h), com uma única linha de alimentação, além de componentes com pouco desgaste que garantem a alta disponibilidade do sistema”, conclui.

25ª Intermodal South America

Data: 19 a 21 de março

Horário: Das 13 às 21 horas

Local: São Paulo Expo – Rod. dos Imigrantes – Vila Água Funda, São Paulo – SP

