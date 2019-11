FASIPE inaugura sua primeira unidade em Rondonópolis

Publicado por: Rosano Almeida

O Grupo FASIPE Educacional está presente em mais uma cidade, na última semana a faculdade inaugurou a unidade FASIPE Rondonópolis. O grande diferencial da instituição são as aulas 100% presenciais, os cursos oferecidos nesta primeira etapa serão: Direito, Engenharia Civil, Enfermagem, Ciências Contábeis e Odontologia.

O objetivo do grupo é proporcionar a melhor qualidade de ensino superior, com aulas teóricas e práticas, e uma estrutura com laboratórios modernos. Esta é a terceira cidade que possui uma unidade do grupo, e, em breve irá inaugurar as unidades de Sorriso e Primavera do Leste.

O Diretor Presidente do Grupo FASIPE Educacional, Deivison Pinto, ressalta a importância desta nova unidade.

“Chegamos na cidade com uma grande surpresa, nos próximos cinco anos queremos ter aqui duas novas instituições de ensino superior e a caçula do grupo que é o colégio San Petrus, porque somos um grupo genuinamente mato-grossense para todos os mato-grossenses”, destacou Deivison.

O prefeito de Rondonópolis, José Carlos Junqueira de Araújo também comentou sobre inauguração da faculdade na cidade, e as novas oportunidades que irão surgir.

“Eu quero pedir para a sociedade de Rondonópolis gravar esse nome FASIPE, o Professor Deivison Pinto diretor presidente da universidade, acredita na cidade, e ele vai contribuir muito para transformar essa cidade uma referência em educação. Na verdade, é uma universidade que vai dar oportunidade para muitos poderem estudar. Fasipe, eu quero parabenizar, é um investimento, é emprego, é renda. ” Conclui o Prefeito.

O Grupo FASIPE Educacional lançou na mesma semana 2 unidades do novo projeto, o Colégio San Petrus, em Sorriso (28) e Primavera do Leste (30).

A Faculdade FASIPE Rondonópolis fica localizada na Av. Flavio Alves de Medeiros Nº 64 – Parque Sagrada Família.

Informações: 66 3302-0099 / 9 9725-6560

Agende já a sua prova.

http://www.fasiperondonopolis.com.br/graduacao/agende-sua-prova

Assessoria da FASIPE