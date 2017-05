FARC e ELN discutem em Cuba ‘paz completa’ para a Colômbia

Os líderes das FARC e do ELN mantém nesta terça-feira em Havana um “diálogo aberto” em busca de uma “paz completa” para a Colômbia, depois de meio século de luta envolvendo ambas as guerrilhas em processo de desarmamento e negociação, respectivamente.

Os comandantes das FARC Rodrigo Londoño (conhecido como Timoshenko) e do ELN Nicolás Rodrigo (Gabino) lideram o encontro autorizado pelo governo colombiano e que acontece com a ajuda dos países padrinhos, como Cuba e Noruega, de acordo com imagens e mensagens postadas nas contas dos rebeldes no Twitter.

“Em um diálogo aberto com os camaradas do ELN. Sonhando com a paz completa na Colômbia”, escreveu Pastor Alape, membro da liderança das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC).

É a primeira vez que os líderes das duas organizações de esquerda se encontram publicamente desde que as FARC assinaram um acordo de paz com o presidente Juan Manuel Santos, em novembro passado, e que o Exército de Libertação Nacional (ELN) iniciou negociações em fevereiro, em Quito.

Sob supervisão da ONU, os cerca de 7.000 combatentes do grupo marxista estão concentrados em 26 pontos na Colômbia para o seu desarmamento, enquanto o ELN, com 1.500 homens e mulheres, negocia um cessar-fogo.

O governo colombiano anunciou nesta terça-feira a libertação de oito pessoas que, segundo as autoridades, foram sequestradas no domingo por rebeldes do ELN em uma área remota do departamento de Chocó.

AFP

Twitter: @estrelaguianews