Famosos apoiam a Hora do Planeta 2019

No próximo sábado, 30 de março, as luzes de milhares de monumentos se apagarão pelo mundo com um chamado para as pessoas repensarem sua relação com a natureza. É a chamada Hora do Planeta, uma campanha global da rede WWF, maior ONG ambiental do mundo.

O chamado é simples: cada um pode apagar as luzes no dia 30, das 20h30 às 21h30 e refletir: estamos adotando hábitos de consumo sustentáveis para a conservação do planeta?

Todos podem participar! Cidades, empresas, restaurantes, hotéis, escoteiros e muito mais.

Na edição deste ano, o desenhista Mauricio de Sousa e os cantores Lenine, Ana Rafaela e Gabriel Sater são os embaixadores, divulgando posts e apoiando com a criação de materiais de divulgação, como vídeos, fotos e spots para rádio.

“Essa é uma campanha simples, mas que pode ter efeitos duradouros. Afinal, é fundamental a gente pensar mais na nossa relação com o meio ambiente, diminuindo o impacto que geramos no planeta e tendo mais consciência do mundo que vivemos “, comenta Ana Rafaela.

Em 2018, a cantora mato-grossense participou da Jornada da Água do WWF-Brasil, junto com o cantor Gabriel Sater, também embaixador da Hora do Planeta 2019.

Outros que aderiram à campanha global neste ano são o cantor Lenine, embaixador do Desafio Ambiental 2017 do WWF-Brasil, e o desenhista Mauricio de Sousa, parceiro da ONG desde 2014.

“Com essa parceria com o WWF-Brasil, queremos que todos tenham tanto amor à Terra como o nosso Chico Bento”, celebra o Mauricio de Sousa.

“A Hora do Planeta é um movimento fundamental para nossa conscientização como passageiros do planeta terra, simples assim”, comenta Lenine.

Serviço:

A Hora do Planeta acontece no próximo sábado (30/03), das 20h30 às 21h30. O WWF-Brasil organizará seis eventos pelo país e outras 30 iniciativas independentes também ocorrerão no dia 30, todas listadas em www.horadoplaneta.org.br.

