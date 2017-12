Famílias cuiabanas recebem “Natal Iluminado” com show de luzes e muita emoção

O prefeito Emanuel Pinheiro, acompanhado da primeira-dama, Márcia Pinheiro e dos filhos, presentearam a população cuiabana na noite deste sábado (09.12) com lançamento do “Natal Iluminado”. Amigos, membros da equipe, parceiros, autoridades participaram do início das comemorações do Natal cuiabano, com a entrega da decoração natalina na Praça Alencastro, Centro Histórico da Capital.

Emanuel fez a entrega da chave da cidade, à fígura ícone da festa, o Papai Noel. O Natal do Centro Histórico e comercial da Capital trazem ao edifício Maria Joaquina e ao Palácio Alencastro uma decoração iluminada e na praça o Presépio e a Casa do Papai Noel. As atividades são coordenadas pela Secretaria Extraordinária dos 300 Anos e, vão até o dia 23 trazendo muitas novidades.

O Natal Iluminado foi prestigiado por centenas de famílias, que consagraram a Praça Alencastro, como mais um ponto de lazer da Capital, onde puderam conferir toda estrutura montada no local. Foi um show de luzes e cores no coração do Centro Histórico. A partir de agora até o Natal, diariamente, o espaço será palco de apresentações de artistas locais, coral, encenações teatrais, celebração religiosa e gastronomia.

Entretanto, a grande novidade virá no dia 16 com a projeção mapeada refletida na fachada da Catedral Metropolitana de Cuiabá. Para o prefeito Emanuel Pinheiro devolver a Praça Alencastro para a população, com todos os atrativos quea absorvem e, ainda complementada com a inauguração da Estação Alencastro, será uma grande realização da sua gestão para o Centro de Cuiabá.

“Com o tempo vamos mostrar como estamos focados na melhoria da cidade, como um todo. Fazendo valer nossa vontade de uma gestão humanizada e pensando na qualidade de vida das pessoas. Para compartilhar esse desejo conosco, convidei os ex-prefeitos Anildo Lima Barros e Wilson Santos, para que aqui, representassem todos os líderes que passaram pelo Palácio Alencastro, completado por mim como 35º prefeito, com um desejo só, unir a todos por Cuiabá. Hoje, venho abraçar e agradecer a presença das famílias aqui reunidas, em torno das festividades natalinas, em uma das praças mais antigas de Cuiabá, que completou recentemente 135 anos de existência, graças ao nosso destemido presidente da província de Mato Grosso, coronel José Maria de Alencastro, que cedeu esse espaço como um presente à população. Outro feito importante, para o local foi quando o ex-prefeito Vicente Vuolo, trouxe a fonte luminosa para a praça. E anos depois eu consigo restaurar toda ela, trazendo novos bustos de homens que fizeram parte da historia do Palácio Alencastro. E assim, devolvendo-a de corpo e alma, para usufruto da cuiabania. E nada melhor do que vivenciar tudo isso, através de uma data simbólica e importante para as famílias como o Natal. Este “Natal Iluminado” é um presente para todos que aqui vivem e que sonham com uma Cuiabá melhor a cada dia”, ressaltou o prefeito.

A programação conta com as parcerias de entidades do comércio, como o Clube de Dirigentes Lojista – CDL e a Associação Comercial e Empresarial de Cuiabá – AAC que tornaram possível fazer com que o Centro Histórico fosse hoje o responsável por fomentar a economia da Capital.

“Para mim é um grande orgulho e uma grande responsabilidade que o prefeito Emanuel Pinheiro nos deu em trazer o Natal para o centro da cidade. Temos trabalhado incansavelmente, para proporcionar um Natal inesquecível para todas as famílias cuiabanas. Hoje, entregamos aqui primeira parte do Natal Iluminado, e no próximo dia 16 entraremos com a projeção mapeada, que vai revelar um cinema a céu aberto, em uma tela gigante de mais 1300 metros quadrados da mais alta tecnologia, em 3D. Nenhum local no centro-oeste já utilizou uma tecnologia nessas dimensões. Tudo isso realizado como muito carinho, dedicado a toda população que por aqui passar”, completou Junior Leite – secretário dos 300 Anos.

“É com muita alegria que ouvi dos comerciantes do centro de Cuiabá, é a primeira vez que uma gestão dedica o Natal ao comércio do centro. Portanto, eu quero agradecer em nome do CDL esse olhar da gestão do prefeito Emanuel Pinheiro vem proporcionando às famílias cuiabanas e para todos nós comerciantes que contribuímos para uma cidade melhor. E o centro comercial da Capital faz parte desta história”, disse o presidente do CDL Nelson Soares.

“Nós, reunimos todos os lojistas do centro, apresentamos o projeto do secretário Junior Leite e todos ficaram muito animados a colaborar com que fosse possível para que o comércio fosse inserido no contexto natalino. Porque a partir das mídias que fosse divulgando o centro, consequentemente refletiria nas nossas vendas, o que é muito bom para nós”, contatou João Alves, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Cuiabá.

Já para um das moradoras mais antigas do edifício Maria Joaquina, dona Delly de Figueiredo, 80 anos, moradora há 55 anos, do local, “é a primeira vez em toda minha vida que vejo uma ação do ‘bem’, como essa na praça. Por que isso aqui nos moradores mais antigos já vimos de tudo minha filha… Eu te falo em nome do nosso síndico Júlio César e da sua esposa Dilce que são ‘meus anjos da guarda’, nunca estivemos tão felizes com o lugar onde moramos. É uma felicidade imensa saber que o nosso atual prefeito Emanuel Pinheiro, está olhando para os moradores e lojistas trazendo mais alegria e segurança para o nosso centro” agradeceu a moradora.

O evento também contou com as presenças, do vice-prefeito Niuan Ribeiro, do secretário de Cidades Wilson Santos – representando o governor do Estado, Pedro Taques, do Vereador Renivaldo Nascimento – representando a presidência da Câmara Municipal de Cuiabá, do vereador Lilo Pinheiro, líder do prefeito na Câmara Municipal e demais vereadores.

O Natal Iluminado tem o apoio da Policia Militar, que garantirá a segurança da população cuiabana, do Corpo de Bombeiros, da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Secretaria de Serviços Urbanos, Associação Comercial e Empresarial de Cuiabá – AAC, Clube de Dirigentes Lojistas -CDL, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – ABRASEL, Associação Mato-grossense de Atacadistas e Distribuidores – AMAD, Governo do Estado e Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

