Falsos profissionais põem em risco a saúde do seu pet

O exercício da medicina veterinária é regulamentado pela lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968. A atividade pode ser praticada apenas mediante a formação superior reconhecida em instituição legitimada pelo Ministério da Educação (MEC) e registro no Conselho Federal e/ou regionais de Medicina Veterinária. Este registro é fundamental, inclusive, para garantir a atualização, capacitação, orientação e fiscalização das atividades profissionais de médico veterinário.

No entanto, em todo o território nacional, é possível encontrar profissionais exercendo a medicina veterinária de forma irregular. Seja pela ausência de formação adequada ou registro no conselho, seja pelas condições sanitárias impróprias. Ao se submeter a esses profissionais, o seu animal de estimação pode correr vários riscos. Procure saber mais sobre o médico veterinário que está cuidando do seu bichinho, prezando pela vida do pet.

Eventualmente casos do exercício ilegal da profissão de médico veterinário são noticiados. No início do mês de dezembro, na cidade de Porto Alegre, um suposto médico veterinário com extensa ficha criminal exercia a profissão de forma ilegal. Uma família confiou nele para cuidar de seus bichinhos e um dos cachorros foi ferido e provavelmente roubado. O falso médico também desapareceu e deixou a família desolada com a perda do animal. Para saber mais sobre esta história, clique aqui. Infelizmente, não são casos isolados e podem acontecer em todo o país. Por isso, fique atento para não deixar o seu pet em estabelecimentos que funcionam sem a supervisão de um médico veterinário. O animal pode correr sérios riscos.

Ao levar o seu bichinho de estimação a uma clínica, solicite a carteira profissional e pesquise se o médico veterinário está habilitado para o atendimento. Você pode fazer uma consulta ao conselho de medicina veterinária para garantir o tratamento adequado ao seu pet e os cuidados que ele precisa para se recuperar da melhor forma. Escolha o profissional que irá tratar o seu animal de estimação com o carinho que ele merece.

No site do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso (CRMV-MT), existe uma ferramenta de consulta pública. Acesse e descubra se o estabelecimento que você leva o seu bichinho de estimação é registrado e possui um médico veterinário responsável.

