Falsa bomba mobiliza polícia e assusta moradores de Santos

Uma falsa bomba mobilizou neste sábado (16.02) policiais militares, incluindo uma equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), causou transtornos no trânsito e assustou os moradores de Santos cidade do litoral sul de São Paulo. O artefato foi encontrado em um ponto de ônibus no início da Avenida Presidente Wilson, na orla do bairro do Gonzaga.

A falsa bomba foi confeccionada com pedaços de cabo de vassoura, fita adesiva, peças de uma motocicleta e alguns fios coloridos presos com fita isolante. O caso está sendo investigado e não há informações sobre suspeitos.

A imitação de bomba foi encontrada às 8h30 em um ponto de ônibus na altura do número 34 da Avenida Presidente Wilson. A via foi isolada e interditada nos dois sentidos.

Os policiais do Gate chegaram ao local por volta das 11h, levaram o objeto para a faixa de areia da praia, detonaram a peça e confirmaram que se tratava de uma réplica.

Mensagens e fotos que circularam pelo WhatsApp afirmam que o simulacro é complemento de uma fantasia usada nesta sexta-feira, 15.02, em uma festa na cidade. A polícia não confirma essa versão.

