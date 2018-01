Fala Brasil conquista vice-liderança com três pontos de vantagem

O Fala Brasil desta segunda-feira (08.01) garantiu o segundo lugar isolado na audiência. O telejornal teve 7 pontos de média na faixa do quadro de esporte. Das 9h26 às 9h33, também registrou pico de 7 pontos e share de 21%, enquanto a terceira colocada, o SBT, marcou média de 4 pontos com desenhos animados.

No horário completo, das 8h55 às 10h, o jornalístico, comandado por Roberta Piza e Larissa Alvarenga, marcou média de 6 pontos, pico de 7 pontos e share de 19%, consolidando a vice-liderança absoluta.

No Rio de Janeiro, marcou mais que o dobro da terceira colocada: 8 pontos de média, pico de 9 pontos e share de 24%, contra 3 pontos da concorrente.

Mas os resultados positivos não pararam por aí. Com a volta de Luiz Bacci no comando, o Cidade Alerta consolidou o segundo lugar isolado na audiência com 3 pontos de vantagem sobre a concorrente. Na faixa das 16h43 às 18h18, o programa marcou média de 9 pontos, pico de 11 pontos e share de 15% contra 6 do SBT.

Com apresentação de Tino Jr, que substitui Cesar Filho nas férias, Ana Hickmann e Renata Alves, o programa Hoje em Dia consolidou o segundo lugar na audiência do Rio de Janeiro. Na faixa das 10h às 11h58, a atração marcou média de 6,2 pontos, pico de 7 pontos e share de 17%, contra 5,7 pontos do SBT.

São Paulo no Ar também garantiu a vice-liderança na audiência. Na faixa das 7h28 às 8h55, o jornalístico, comandado por William Travassos, marcou média de 4 pontos, pico de 6 pontos e share de 18%. também garantiu a vice-liderança na audiência. Na faixa das 7h28 às 8h55, o jornalístico, comandado por William Travassos, marcou média de 4 pontos, pico de 6 pontos e share de 18%. O Balanço Geral garantiu a vice-liderança isolada na faixa do quadro A Hora da Venenosa. Das 13h58 às 15h01, marcou média de 9 pontos, pico de 10 pontos e share de 18%. A atração é comandada provisoriamente por Matheus Furlan e por Poliana Rozado, que substituem, respectivamente, Reinaldo Gottino e Fabíola Reipert, que estão em férias. Renato Lombardi, que voltou ontem à apresentação, completa o trio do quadro.

E na faixa completa, das 11h59 às 15h01, marcou média de 8 pontos, pico de 10 pontos e share de 16%.

A novela Ribeirão do Tempo garantiu o segundo lugar isolado na audiência de São Paulo. Na faixa das 15h01 às 15h51, a trama, escrita por Marcílio Moraes com direção de Edgard Miranda, marcou média de 7 pontos, pico de 8 pontos e share de 14%. No Rio de Janeiro, a novela também consolidou o segundo lugar isolado com média de 8 pontos, pico de 11 pontos e share de 17%.

Na sequência, Bicho do Mato, escrita por Cristianne Fridman e Bosco Brasil com direção geral de Edson Spinello, marcou, em São Paulo, o segundo lugar isolado na audiência. Na faixa das 15h51 às 16h43, registrou 6 pontos de média, pico de 7 pontos e share de 12%.

No Rio de Janeiro, a trama também garantiu o segundo lugar com média de 7 pontos, pico de 9 pontos e share de 14%.

A novela Os Dez Mandamentos, escrita por Vivian de Oliveira com direção geral de Alexandre Avancini, conquistou a vice-liderança isolada na audiência de Rio de Janeiro. Na faixa das 18h18 às 19h04, a trama marcou média de 7,2 pontos, pico de 9 pontos e share de 12%, contra 6,9 da terceira colocada.

Ao longo de todo o dia, a Record TV consolidou o segundo lugar isolado. Das 7h à meia-noite marcou 7 pontos de média com share de 13%.

R7

Twitter: @estrelaguianews