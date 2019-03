Fábio Jr. e José Augusto fazem brinde em São Paulo

– Numa parceria inédita, artistas estiveram juntos nesta terça-feira para gravação de novo single –

Dois dos maiores nomes da música romântica nacional reunidos em uma única canção. Após realizarem shows juntos por diversas regiões do Brasil, Fábio Jr. e José Augusto agora entram em estúdio para a gravação de “Um brinde ao Amor”.

O encontro dos cantores aconteceu na noite de (19/03) nos Studios Mosh, em São Paulo (SP). “O Fábio Jr. é um cara que canta o amor e que fala de amor há bastante tempo, assim como eu. Temos um relacionamento muito bonito e saudável. Ninguém melhor do que ele para cantar junto comigo essa canção. Em breve, vamos lançar o clipe com todo o clima que rolou na gravação, um ambiente fraterno, de amizade, de respeito, de família. É essa a mensagem que vamos passar. Queremos “brindar o amor”, que é a coisa mais importante do mundo!”, comenta José Augusto.

“Caramba! O ‘Zé’ é um cara extraordinário, somos muito amigos e eu também sou fãnzaço dele! Não tinha como recusar um convite desse! Só tenho mesmo a agradecer essa parceria! A música tem uma energia muito boa e tenho a certeza que todos vocês vão curtir também! Brigaduuuuu!”, revela Fábio Jr.

“Um brinde ao Amor” tem letra assinada por José Augusto e dará nome à nova turnê do artista. O single tem lançamento previsto para o mês de maio.

