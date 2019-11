Existem muitas formas de se fazer o bem, conheça o projeto ajude ao próximo

Publicado por: Rosano Almeida

O curso de enfermagem da Faculdade FASIPE CPA realizou no dia 12.11 (terça-feira), o Projeto Ajude ao Próximo, em que os acadêmicos entregaram sopão e pão aos moradores de rua na praça do candeeiro – morro da Luz, essa ação faz parte do projeto Natal Solidário, ambos são de iniciativa do curso.

Segundo a coordenadora do curso Adriana Godoy, é gratificante ver o projeto sair do papel e poder envolver os acadêmicos. “O projeto está sendo desenvolvido em prol de fornecemos noções de cidadania e envolvimento dos nossos acadêmicos com a sociedade onde estão inseridos”.

A coordenadora também explicou que o projeto Ajude ao Próximo faz parte de uma campanha que o curso desenvolve, que é o Natal Solidário. “O curso de enfermagem está com uma campanha de arrecadação de alimentos no natal solidário. Esses alimentos serão doados para a instituição de caridade Legiso da Boa Vontade – LBV, com essa campanha é que tivemos a ideia de realizar o projeto Ajude o Próximo ”. Frisou Adriana.

A acadêmica do 2º semestre Milleny Fernandha de Campos Magalhães que participou do projeto, ressalta a importância para os acadêmicos em poder ajudar o próximo:

“Foi uma experiência maravilhosa, estamos com uma missão de fazer o bem ao próximo, e até mesmo começamos com uma campanha de arrecadar alimentos não perecíveis para ser entregue as pessoas carentes, e em meio de tudo isso tivemos a ideia de fazer entrega do sopão que são pessoas que precisam da nossa ajuda. Com união da coordenadora, professoras e alunos conseguimos realizar a ideia, e tirar um sorriso de quem precisa. E não tem a coisa mais prazerosa em ajudar o próximo, com tudo isso meu coração encheu de alegria. ” Completou Milleny.

Sem esperar nada em troca: é possível fazer diferença pelo simples prazer de ajudar o próximo.

Assessoria da FASIPE