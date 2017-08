Ex-secretário nega propina para mudar depoimento sobre ministro e diz que ex-governador ‘jogou todos na fogueira’

O ex-secretário de Fazenda de Mato Grosso, Éder Moraes, negou a acusação feita pelo ex-governador Silval Barbosa (PMDB) de receber R$ 6 milhões em propina do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e do próprio Silval para que mudasse o depoimento sobre suposta compra de vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Éder concedeu entrevista à TV Centro América neste sábado (12), um dia após parte da delação de Silval ter sido noticiada pelo Jornal Nacional . A defesa de Silval Barbosa disse que não vai comentar as declarações do ex-secretário e que o cliente já prestou todos os esclarecimentos sobre o assunto. Blairo Maggi também não quis comentar o assunto, mas negou ter feito acordo com Éder e disse que o ex-governador mentiu sobre pagamento de propina ao ex-secretário.

Silval passou quase dois anos na prisão sob acusação de desvio de verba do governo do estado por meio da concessão ilegal de incentivos fiscais.

“A única porta que ele encontrou foi fazer uma delação, envolver pessoas com privilégio de foro para que isso continue sob a alçada do STF. Ele jogou não só o Éder na fogueira, Silval jogou todos na fogueira”, declarou Éder Moraes, que chegou a ser preso quatro vezes e desde o ano passado está usando tornozeleira eletrônica .

O acordo, no entanto, foi negado por Éder, que alega ter comentado uma única vez com Maggi sobre vaga no TCE, quando manifestou interesse em ser indicado pelo Executivo para uma vaga de conselheiro do TRibunal e que fora essa conversa nunca mais tratou do assunto com o então governador.

“Jamais houve qualquer tratativa. Não houve nenhuma tratativa com ele, nem com o ex-governador Blairo Maggi, até porque o Blairo Maggi deixou o governo em 2010 e, após 20 de maio de 2014, quando ocorreu a primeira prisão no processo da Ararath, fui proibido de me comunicar com os investigados, inclusive com Maggi e desde então não tive qualquer contato com ele porque se não eu estaria numa quebra de cautelar”, argumentou o ex-secretário.

Na Operação Ararath, mencionada pelo ex-secretário, a Polícia Federal investigou crimes de desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro por meio de factorings que operavam clandestinamente. A operação foi deflagrada em 2013 e prendeu políticos e empresários do estado.

Apesar ter ocupado cargos no primeiro escalão na gestão do ex-governador Silval Barbosa, Éder disse que não mantinha uma boa relação com ele. Alegou que a atuação dele à frente da Secretaria Estadual de Fazenda, da Casa Civil e da Secretaria da Copa de Mato Grosso não agradava o então governador.

“Quando Silval assumiu, ele pediu que eu deixasse a Sefaz porque estava tendo uma gestão austera no combate à sonegação e isso atrapalhava a reeleição dele, porque não teria o apoio empresarial e pelo mesmo motivo fui tirado da Casa Civil. Também fui tirado da Secopa sem nenhuma justificativa. Não compactuava com a forma como ele queria conduzir o governo dele”, alegou.

Para o ex-secretário, Silval está usando ele para prejudicar o ministro. “Blairo Maggi é um homem sério e a população sabe disso, estão buscando prejudicar a imagem dele por meio de mim. É um caminho que ele está tentando achar para ferir a honra de Maggi. É uma injustiça o que está sendo feito com o ex-governador Blairo Maggi”, defendeu.

Mudança de versão