Ex-governador Júlio Campos apoiou fundação da AMM

A fundação da Associação Mato-grossense dos Municípios – AMM, que este ano completou 34 anos, contou com o apoio de várias autoridades na década de 1980. Uma das participações mais estratégicas foi do ex-governador Júlio Campos, que doou o terreno para a construção do prédio e participou ativamente da criação da entidade, fundada em 1983. Em reconhecimento a sua atuação municipalista, o ex-governador foi um dos homenageados pela AMM com a medalha e diploma da Ordem do Mérito Municipalista. A solenidade ocorreu nesta terça-feira (11) durante a 1ª Marcha a Cuiabá – Prefeitos e Vereadores em Defesa dos Municípios Mato-grossenses. O evento é promovido pela AMM e União das Câmaras Municipais de Mato Grosso – UCMMAT, com o apoio da Assembleia Legislativa.

O ex-governador Júlio Campos agradeceu a homenagem e destacou que quando foi prefeito de Várzea Grande, de 1973 a 1977, tentou criar uma associação de municípios. Segundo ele, na época reuniu prefeitos, mas não conseguiu viabilizar o projeto. Em 1983, quando Campos assumiu o governo do estado, conseguiu consolidar o seu antigo projeto de ajudar a criar uma entidade que representasse os municípios de Mato Grosso. “Convoquei o prefeito Anildo Lima Barros (prefeito de Cuiabá à época), fomos a São Paulo e conseguimos um documento básico para criar a AMM. Doei o terreno e chamamos o secretário de Planejamento para conseguir os recursos e inauguramos a sede na gestão do prefeito Anildo”, assinalou.

Foram também homenageados com a Ordem do Mérito Municipalista os ex-presidente da AMM: Anildo Lima Barros (1983/1985), de Cuiabá; Darcy Capistrano de Oliveira (in memoriam) – (1985/1987), de Diamantino; Fausto de Souza Faria (1987/1989), de Rondonópolis; Evaldo Jorge Leite (1989/1991), de Colíder; João Batista Rodrigues Alves (1991/1992), de Barão de Melgaço; Aparecido Briante (1992/1993), de São José do Rio Claro; Hélio Antunes Brandão Filho (1993/1995), de Jangada; Vilceu Marchetti (in memoriam) – (1995/1997), de Primavera do Leste; Jair Benedetti (1997/1999), de Comodoro; Érico Piana Pinto Pereira (1999/2000 – 2001/2002), de Primavera do Leste; Ezequiel Ângelo Fonseca (2003/2004), de Reserva do Cabaçal; José Aparecido dos Santos (2005/2006), de Nova Marilândia – Reeleito para o biênio (2007/2008); Pedro Ferreira de Souza (2009/2010), de Jauru; Meraldo Figueiredo Sá (2011/2012), de Acorizal, e Valdecir Luiz Colle (2013/2014), de Juscimeira.

Foram agraciados, ainda, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios – CNM, Paulo Ziulkoski, que lidera o movimento municipalista nacional, o ex-superintendente Geraldo Ferreira Gomes (in memoriam), que ocupou o cargo na Associação por várias gestões, e o arquiteto Júlio Ribeiro (in memoriam), que projetou o prédio da instituição.

A Marcha dos Prefeitos e Vereadores conta com a presença de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, representantes dos poderes constituídos, entre outras autoridades. Além das homenagens, a programação desta terça-feira (11.07) incluiu palestras técnicas para prefeitos, com a abordagem de vários temas inerentes à gestão pública. A programação será encerrada com uma Sessão Especial da Assembleia Legislativa, com a participação dos gestores municipais.

Agência de Notícias da AMM

