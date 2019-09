Colégio São Gonçalo: Evidências da Ocorrência de Reações Químicas

Publicado por: Rosano Almeida

A matéria passa por diversas transformações físicas e químicas na natureza. Por muito tempo o homem vem investigando e construindo modelos explicativos para entender essas transformações.

As transformações químicas da matéria, também chamadas de reações químicas, são processos pelos quais um tipo de matéria se transforma em outro. Algumas reações são evidentes, uma vez que, claramente, após o processo, as propriedades das substâncias obtidas são nitidamente diferentes das propriedades das substâncias de partida.

Aos cuidados da professora de Química, nossos alunos de 9ºAno puderam observar vários indicativos da ocorrência de uma reação química como mudanças de cor, emissão de luz, absorção ou liberação de calor, liberação de gases ou formação de sólidos onde antes não havia, etc.

Um momento de muito encantamento foi a verificação da velocidade de algumas reações químicas sendo alteradas pela presença de um catalisador, realizamos a experiência denominada de “Pasta de dente de elefante” que produz uma grande quantidade de espuma (gás oxigênio envolvidos por água) vinda da decomposição da água oxigenada com um catalisador.

A compreensão e a consciência sobre a dinâmica das reações químicas que ocorrem nos seres vivos e no meio não vivo são indispensáveis para a qualidade de vida no planeta. Pode-se dizer que a tentativa de entender, prever e controlar as reações químicas são objetivos da Química e, na verdade, bem antes mesmo da existência da Química como Ciência. Portanto, os conhecimentos construídos nessa aula experimental poderão auxiliar os estudantes em atividades do dia a dia como por exemplo, o armazenamento, o descarte e o destino correto de resíduos e ainda, escolha de materiais menos poluentes e com menores impactos ambientais.

Professor (a): Suzamar Soares Corrêa

Disciplina: Ciências – Química

Data das aulas: agosto de 2019

Série: 9º anos

Turmas: A, B, C, D, E e F

Com Assessoria do Colégio São Gonçalo