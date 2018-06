Everton Ribeiro marca, Fla segura Atlético e volta a ser líder no Brasileiro

Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. E a Nação esperava reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro no confronto direto contra o Atlético Mineiro, no Independência. E jogando na casa dele, com um gol de Everton Ribeiro, no segundo tempo, o Mengão venceu por 1 a 0 e chegou a 14 pontos, se isolando na ponta. Agora, o time volta a jogar no Rio, na próxima quinta-feira, contra o Bahia, às 16h, no Maracanã.

Sem Cuéllar no meio e com a zaga composta por Leo Duarte e Thuler, o Flamengo mostrou a mesma solidez defensiva do jogo contra o River Plate, mesmo com o Atlético apertando mais e tendo mais oportunidades. O time de Mauricio Barbieri, no entanto, soube se defender e sair na hora certa para dar o bote e vencer a partida. Como disse Vinicius Junior, ao final do jogo, o Manto fez a diferença.

“A camisa pesou. O Atlético veio na casa deles, com a torcida apoiando, mudamos o nosso ritmo, ficamos atrás, e numa bola decidimos a partida. Não importa se eles colocaram bola na trave, o que importa e que conseguimos os três pontos e voltamos para a liderança do campeonato”, disse o atacante ainda na saída do campo.

O jogo

Embora sem gols, o primeiro tempo foi bastante agitado. Os dois times tiveram boas oportunidades para marcar, mas por detalhes a bola não entrou. Quem chegou primeiro foi o Mais Querido, aos cinco, em cobrança de falta de Diego, que Vitor se antecipou e saiu par defender. Um minuto depois, Vinicius Junior fez jogada individual e chutou, mas Vitor novamente defendeu. O Atlético tentou se impor na base do grito da torcida e chegou com perigo algumas vezes. Aos seis, Diego Alves fez grande defesa em chute de Gustavo. Os mineiros continuaram em cima e tiveram a melhor chance aos 27, quando Roger Guedes cabeceou no travessão, dentro da pequena área.

O Flamengo respondeu com Vinicius Junior, que saiu na frente de Vitor e pecou na finalização, tentando encobrir o goleiro, mas chutando fraco. No final do primeiro tempo, o Rubro-Negro equilibrou mais a partida, criando oportunidades e segurando o ímpeto atleticano. No último minuto, Rodinei desceu bem pela direita e cruzou na área, mas a zaga afastou segundos antes de a bola chegar em Dourado. E os primeiros 45 minutos ficaram mesmo no zero a zero.

O time voltou o mesmo para os 45 minutos finais, mas quem subiu melhor do vestiário foi o Atlético, que teve três chances seguidas com Cazares. O Flamengo recuperou espaço no campo, mas o time mineiro era mais ofensivo, enquanto ao Mais Querido restava os contra-ataques. E foi exatamente desta forma que o gol saiu.

Aos 35, após escanteio cobrado, o Flamengo saiu rápido com Vinicius Junior, que ganhou de Emerson na corrida e tocou para Everton Ribeiro sozinho marcar e colocar o time na liderança do Brasileiro. Depois foi segurar o ataque atleticano, mas com o foco e a defesa que segue muito bem estruturada. Vitória garantida, liderança assumida e a noite de sábado termina embalada.

