EUA pedem fim dos ataques contra bases militares

Publicado por: Rosano Almeida

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, pediu neste domingo (12.jan.2020), por meio da sua conta no Twitter, o fim dos ataques a bases militares do Iraque. O pedido foi feito depois do ataque à base Al Balad, deixando 4 feridos.

“Indignado com os relatos de outro ataque com mísseis contra uma base aérea iraquiana. Oro pela rápida recuperação dos feridos e peço ao governo iraquiano para que faça os responsáveis prestarem contas por este ataque ao povo iraquiano. Estas violações contínuas da soberania iraquiana por grupos que não são leais ao governo iraquiano precisam terminar”, diz o tweet.

Foi o 3º ataque a mísseis contra a Al Balad nos últimos dias. Além disso, foram registradas outras operações com mísseis contra a Zona Verde em Bagdá, onde ficam as embaixadas e os edifícios do governo.

Poder 360