Etnia guarani forma primeiro governo autônomo indígena da Bolívia

Uma etnia guarani conseguiu compor um governo autônomo, o primeiro na Bolívia, a ser conduzido mediante costumes ancestrais, sem afetar normas nacionais e regionais do país – informou o Executivo boliviano nesta terça-feira.

Depois de um processo eleitoral iniciado em agosto e concluído no domingo (11), estão formados “os órgãos do Autogoverno da Autonomia Indígena Guarani Charagua Iyambae, a primeira na Bolívia e no mundo”, informou o diretor nacional de Autonomia Indígena Originária Campesina do Ministério de Autonomias, René Laime.

Há sete anos, os povos originários e quatro capitanias na região de Santa Cruz (leste) iniciaram a transição para uma nova forma de governo local que “recupere sua visão como povo e nação guaranis”, afirmou Laime.