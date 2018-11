Estudantes do Curso Preparatório Comunitário terão revisão para segunda etapa do Enem

Estudantes dos sete polos do Curso Preparatório Comunitário (CPC) Profº Wantuil José Carvalho Silva, oferecido pela Prefeitura de Cuiabá por meio da Secretaria de Inovação e Comunicação (Sicom), terão esta semana aulas de revisão, preparatórias para a segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018. As provas que acontecem no próximo dia 9 vão abordar matérias de exatas, com questões de matemática e de ciências da natureza, que incluem química, física e biologia.

Na semana passada, as vésperas da primeira etapa das provas realizadas neste domingo (4), os estudantes participaram de uma aula especial de redação, com dicas de interpretação, escrita e gramática.

O CPC é mais uma promessa cumprida pela gestão Emanuel Pinheiro, reforçando o compromisso da administração pública com a população cuiabana, em especial com aqueles que mais precisam.

As aulas do curso preparatório tiveram inicio em março e terminarão no próximo dia 9. No total, foram atendidos 1.200 alunos na modalidade presencial, distribuídos em sete polos em todas as regionais da capital, e mais de 2 mil na modalidade EAD onde o curso contou com turmas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), hospedado no portal oficial do CPC.

Durante os meses de preparação para o Enem 2018 os alunos tiveram aulas ministradas por professores de alto nível dos melhores cursinhos de Cuiabá, todos receberam material didático e apostilas, além de uniformes, fornecidos pela administração municipal de forma gratuita.

Para o secretário de Inovação e Comunicação, Júnior Leite, a proposta do prefeito Emanuel Pinheiro possibilitou que dezenas de alunos tivessem uma preparação de qualidade para o Enem . Do total de vagas disponibilizadas, 10% beneficiaram funcionários ou filhos de funcionários públicos e outros 5%, pessoas com algum tipo de deficiência.

“O curso preparatório foi inovador. Aliou um grupo experiente de professores, a uma plataforma de estudos virtual e metodologia modernas, para abordar as quatro áreas do conhecimento: Ciências da Natureza, Ciências de Matemática, Códigos de Linguagem e Ciências Humanas e Suas Tecnologias. Além disso, contemplou jovens e adultos de baixa renda, das quatro regiões de Cuiabá, que puderam estudar com conforto e segurança”, destacou.

O coordenador do CPC professor Cláudio Taques, o Pardal, destacou a importância da iniciativa. “Com esse projeto, a Prefeitura de Cuiabá, na gestão Emanuel Pinheiro, cumpre o seu papel de proporcionar a igualdade entre a população, pois o nosso curso não deixou nada a desejar em relação aos a qualidade dos cursinhos existentes na capital”, afirmou.

As aulas do CPC são ministradas no período noturno, das 19 às 22 horas, e acontecem na Escola Estadual Presidente Médici, no centro; Escola Estadual André Avelino, no CPA I; Escola Professor Rafael Rueda – CAIC , no Pedra 90; no Centro Comunitário do bairro 1º de Março; no Centro Cultural Silva Freire, no Coxipó; e na Universidade de Cuiabá (Unic), no Jardim Europa.

Em relação ao ano que vem, a Prefeitura de Cuiabá aguarda a decisão de uma ação civil publica, representada pelo Sintep Cuiabá, que entende não ser de responsabilidade do executivo municipal esse tipo de investimento.

