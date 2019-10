Estudante de Direito, Gabriela Guimarães é a Miss Cuiabá 2020

Jovem de 20 anos foi escolhida por simpatia, desenvolvimento e corpo técnico. Também arrematou Miss Popularidade na Internet

A estudante Gabriela Sousa Guimarães, 20 anos, foi eleita Miss Cuiabá Oficial 2020. Ela será a representante da capital Miss Mato Grosso 2020, que acontece em março do ano que vem. Gabriela conquistou ou júri com seu amplo sorriso, além de desenvoltura, simpatia e corpo esguio. A vencedora mede 1,72 metro e pesa 58 quilos. Ela é estudante de Direito.

Gabriela conquistou também o Miss Popularidade em escolher feita através de redes sociais. Além da internet, seus apoiadores comparam peso a concurso, fazendo muito barulho na torcida por ela.

O Miss Cuiabá Oficial 2020 foi realizado na noite de segunda-feira (21.10), com glamour e sofisticação. A escolha do júri – formada por jornalistas, colunistas sociais, representantes do setor turístico, cirurgiões plásticos e dermatologistas, especialistas em moda, políticos e empresárias – foi difícil. Todas como concorrentes alto padrão de beleza e simpatia.

Como 15 candidatas tiveram entre 18 e 28 anos, a maioria, estudante, muitas já atuou como modelo. Todas desfilaram em trajetos de banho, esportivos e de gala. Após o desfile, sete foram selecionados para finalistas e responderam a perguntas sobre as tradições cuiabanas. Ao final, uma disputa ficou entre três. Uma terceira solicitação foi em maio de Marques Varzoni e o segundo lugar ficou com Taís Montenegro Ribeiro. A Miss Cuiabá Oficial 2020 recebeu a faixa e a coroa da Miss Mato Grosso Oficial 2019, Ingrid Santin.

Muito emocionante, Gabriela Sousa Guimarães gravou sempre que perdeu, mas que não teve coragem de correr atrás do sonho, até que este ano, resolva se candidatar. Estou muito feliz. Muito. É uma responsabilidade muito grande usar Cuiabá no Miss Mato Grosso 2020. Quero agradecer aos jurados por ter me escolhido e confiado em mim. Pode ter certeza de que o meu melhor e me preparar da melhor forma possível para exibir a minha cidade, que tenho tanto orgulho ”.

Para o concurso deste ano, uma organização do evento incentivará a participação de candidatas de todas as regiões e bairros da capital, como objetivo de mostrar a beleza originária de Cuiabá, por esse tema do concurso foi ‘Cuiabá por toda!’.

Coordenador da Miss Mato Grosso há 30 anos, o colunista social Warner Willon se registrou feliz com o sucesso de mais um concurso. “Nos últimos anos, conseguimos resgatar uma tradição da Miss Cuiabá que, durante muito tempo, ficou sem ostracismo, com apenas as misses do interior do estado se destacando na Miss Mato Grosso. Quero agradecer a todas as candidatas ao compromisso e profissionalismo, aos nossos patrocinadores e ao primeiro-dama de Cuiabá, Marcia Pinheiro, patrocinadora da Miss, por todo apoio que recebe ”.

O produtor destacou, ainda, que o concurso seguiu como as mudanças da sociedade e a evolução da mulher que ela mesma. Atualmente, como candidatas a perder precisam de beleza, contemporaneidade, simpatia, cultura e desenvoltura. “Gabriela é uma linda representante da beleza da mulher cuiabana. Uma falta deixou de ser um estereótipo de mulher. Busca-se mais além da beleza. Hoje, ela pode transitar por várias áreas da sociedade, por todas as profissões, pode ser mãe, liberal profissional, estudante e senhorita ”, disse Warner.

A noite também contou com a entrega do Troféu Cubanacuya, em sua 19ª edição, que homenageou personalidades que se destacaram pelo seu trabalho neste ano, em Cuiabá e Mato Grosso. Ao final, um show com a banda Splendore Expressão Musical.

O Miss Cuiabá Oficial 2020 contou com o apoio institucional da Prefeitura de Cuiabá e inúmeros patrocinadores. A noite teve ainda a presença de vencedores de concursos de miss, como Miss Mato Grosso Oficial, Ingrid Santin, Miss Cuiabá Oficial 2019, Hiurika Pinheiro (senhor versão Universo), do Mister Brasil 2019, Ítalo Cerqueira.

