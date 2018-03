Estrela Harmônica: Um minuto de silêncio para o Chico do Som

É com muito pesar que informamos o falecimento do servidor da Câmara Municipal de Cuiabá, Francisco Clarindo da Costa (Chico do Som).

Chico até este sábado desempenhou a função de cuidar do som do Plenário da Câmara Municipal de Cuiabá, ele realizava as coberturas dos eventos da Casa de Leis , organizava a acústica das audiências e reuniões sempre com muito profissionalismo e simpatia, desta forma conquistou a amizade de todos. Na manhã deste sábado (17), uma deficiência cardíaca o levou repentinamente, deixando uma enorme ausência entre os colegas de trabalho do Palácio Pascoal Moreira Cabral. Artur Clarindo Costa , filho do servidor Francisco , informou que o sepultamento ocorreu na cidade natal de Chico em Pedro Gomes-MS. “Quero agradecer a todos os vereadores e colegas de trabalho pelo carinho e apoio”, disse. Aos 57 anos Clarindo deixa três filhos , familiares e amigos A Deus pedimos que dê ao nosso amigo o merecido repouso eterno em seu reino. Muito respeitosamente, o Presidente Justino Malheiros (PV) e os demais 24 vereadores prestam suas condolências e os mais sinceros pêsames. Assessoria Twitter: estrelaguianews