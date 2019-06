Estadual de tênis começa nesta terça-feira em Cuiabá

O público tem acesso gratuito para assistir as partidas da Copa Borges

A 5ª edição da Copa Borges Veículos Open de Tênis começará nesta terça-feira (25), válida pela 6ª etapa do Circuito Estadual de Tênis de Mato Grosso, e findará com as finais no domingo (30.06), no Cuiabá Tênis Clube, em Cuiabá-MT. E três meninas disputam a liderança do ranking mato-grossense na segunda Classe Feminina: Lara Bela Santos, Anna Laura França e Carolina de Campos.

“A Lara Bela tem treinado para aperfeiçoar as transições de fundo para dentro da quadra junto com variações de jogadas. Temos dado ênfase à movimentação e ao jogo de pernas. A Copa Borges é importante e servirá para avaliarmos o desempenho dela. Temos a expectativa de bons resultados devido as muitas horas de trabalho tático”, disse o professor de tênis, Livas Tarcilio Damazio.

Lara Bela Santos, de 14 anos, disputou quatro dos cinco torneios já realizados do Circuito Estadual de Tênis de 2019, foi campeã num deles e vice-campeã em outros dois. Ela lidera o ranking estadual com 500 pontos, seguido por Anna Laura França, de 12 anos, com 350 pontos e participação em três torneios e por Carolina de Campos, de 12 anos, com 180 pontos e participação em um torneio.

“Intensifiquei os treinamentos diários e tenho me fortalecido mentalmente. Me sinto confiante devido a regularidade de treinos e por causa disso espero ter um bom resultado no torneio. E, atualmente, estou dedicada ao aperfeiçoamento do saque e das bolas de ataque”, comentou a tenista da 2ª Classe Feminina, Anna Laura França, de 12 anos de idade.

A Copa Borges é considerada um dos maiores torneios de MT por dois motivos: detém os recordes de quantidade de inscrições de tenistas em torneios estaduais (313 inscrições em 2017 e 393 inscrições em 2018) e detém a terceira e quarta posição em maior premiação em dinheiro (R$ 9.000,00 em 2018 e R$ 14.000,00 em 2019). E, além disso, sempre reúne bom público para prestigiar as partidas.

“O Circuito Estadual está no auge. Tem mais torneios que anos anteriores, maior participação de tenistas, mais público, mais cidades-sede e etapas com maior premiação. E teremos outros dois grandes torneios já no próximo mês, o Bruna Paes Open, de 11 a 14 de julho, no Caiçara Tênis Clube, em Rondonópolis, e a Casa Prado Open, de 23 a 28 de julho, no Cuiabá Tênis Clube”, menciona o presidente da Federação Mato-grossense de Tênis (FMTT), Rivaldo Barbosa.

O Circuito Estadual de Tênis de Mato Grosso conta com dezesseis torneios em 2019, um aumento de 60% na comparação de 2019 com 2015 (ano marco), sendo seis deles promovidos no primeiro semestre deste ano e outros dez no segundo semestre. E circula por sete cidades do estado: Cuiabá, Sinop, Sorriso, Rondonópolis, Alto Araguaia, Primavera do Leste e Lucas do Rio Verde.

