Estação Primeira de Mangueira é a campeã do Carnaval 2019 no Rio de Janeiro

A Estação Primeira de Mangueira foi consagrada nesta quarta-feira, 6, a campeã do Carnaval 2019. A agremiação verde e rosa alcançou a alcunha do vigésimo título com o enredo “Histórias para ninar gente grande”, que tinha uma visão de crítica política e social.

A escola foi a penúltima a entrar na avenida na segunda noite de apresentações das agremiações cariocas. Logo após o primoroso desfile, a Escola foi apontada como uma das favoritas pelo título, justamente por protagonizar uma apresentação tecnicamente perfeita, sem muitas ocorrências que pudessem tirar o caneco da comunidade do Morro da Mangueira.

As quatro concorrentes abaixo da verde e rosa foram: Viradouro, Portela, Vila Isabel e Salgueiro, além delas a agremiação que vencer o Grupo de Acesso, comporão o Desfile das Campeãs, que acontecerá no próximo sábado, 9. O mesmo reúne as vencedoras para uma última apresentação na Marquês de Sapucaí.

A última vez que a Mangueira havia conquistado o título de campeã do Carnaval foi em 2016, quando prestaram uma linda homenagem para Maria Betânia, celebrando os 50 anos de carreira da estrela brasileira, com o enredo: “A menina dos olhos de Oyá”.

CARAS Digital

