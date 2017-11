Especialista indica 4 alimentos que você deve comer para aumentar a libido

Existem muitos fatores que podem afetar o desejo sexual, incluindo problemas no relacionamento, estresse ou cansaço. O que poucos sabem é que a alimentação também possuem efeito direto sobre os hormônios que proporcionam disposição para o sexo. Escolher os alimentos certos logo no café da manhã pode contribuir para o aumento da libido.

De acordo com especialistas, a vitamina D apresenta substâncias essenciais para garantir o desejo sexual, e a deficiência desse nutriente pode causar baixos níveis de estrogênio nas mulheres e redução da testosterona nos homens.

Muitas pesquisas sugerem que a vitamina D desempenha um papel muito importante na libido em ambos os sexos. Em 2009, um estudo austríaco publicado no Journal of Clinical Endocrinology descobriu que aumentar os níveis de vitamina D no corpo pode ajudar a elevar os níveis de testosterona dos homens e seu desejo sexual.

Os investigadores da Universidade Médica de Graz, na Áustria. testaram os níveis de vitamina D e de testosterona de 2.299 homens ao longo de vários meses. Eles descobriram que, assim como os níveis de vitamina D, os níveis de testosterona chegaram ao máximo no verão e caiu durante o inverno.

Outro estudo publicado na revista International Urology and Nephrology constatou que as mulheres com disfunção sexual feminina apresentavam níveis mais baixos de vitamina D no sangue. Com base em 50 mulheres com pré-menopausa, a pesquisa, realizada pelo Sisli Etfal Training and Research Hospital em Istambul, sugeriu que a vitamina estava ligada ao baixo desejo, excitação, lubrificação, orgasmo e satisfação e dor.

Em entrevista ao jornal DailyMail, o Rob Hobson, chefe da Healthspan Nutrition, com sede em Londres, indica que as pessoas que desejam aumentar a libido devem comer alimento ricos em vitamina D. Além disso, ele recomenda quatro alimentos que possuem altos níveis de vitamina D e, consequentemente, beneficiam a libido, são eles os cogumelos, cereais, peixes e ovos no café da manhã para ajudar a aumentar os níveis de vitamina D.

“Muito poucos alimentos contêm vitamina D. A principal fonte é o peixe oleoso e pode ser encontrada naturalmente em ovos e cogumelos. Você também pode encontrar vitamina D em alimentos fortificados, como cereais matinais e margarina”, comentou o especialista.

Segundo estudos recentemente publicado nos Estados Unidos, cerca de 10% da população de países desenvolvidos ou em desenvolvimento possui deficiência de vitamina D. Esta deficiência eleva em aproximadamente quatro vezes as chances de quedas, fraturas ósseas, sintomas depressivos, câncer de cólon e problemas cognitivos.

É preciso estar sempre atento ao valor de vitamina D presente no organismo, pois além de prejudicar o desempenho sexual também pode causar diversas doenças.

