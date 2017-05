Especialista fará palestra em Cuiabá para marcar o Dia Nacional do Assistente Social

A Dra. Elaine Rossetti Behring é professora do Departamento de Serviço Social da UERJ e falará sobre as lutas da classe

No próximo dia 15 de maio comemora-se o Dia Nacional do/a Assistente Social e que este ano tem como tema “Na luta de classes não há empate”. Em Mato Grosso, a data será lembrada com programação no dia 17.05, e que inclui palestra com a renomada especialista Elaine Rossetti Behring e apresentação da nova diretoria do Conselho Regional de Serviço Social, o CRESS-MT 20ª Região.

O evento será realizado a partir das 16h no auditório da Federação do Comércio de Mato Grosso (Fecomércio), em Cuiabá (MT).

Vera Lúcia Honório dos Anjos, presidenta do CRESS-MT, explica que a campanha do Dia do Assistente Social de 2017 destaca compromisso da categoria de assistentes sociais em defesa das liberdades democráticas e dos direitos sociais.

“A campanha ressalta a intensificação da violência e criminalização das lutas sociais, que têm sofrido cada vez mais com a repressão de um Estado que está a serviço do grande capital, e convoca a categoria a se voltar com maior força ao trabalho de base e continuar nas ruas, resistindo e lutando para não perder direitos já conquistados”, observa.

A programação terá início às 16h com recepção e credenciamento. Às 17h a especialista Elaine Rossetti Behring fará palestra com o mesmo tema da campanha nacional que é “Na luta de classes não há empate”.

Elaine Behring possui graduação em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1987), mestrado em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1993) e doutorado em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2002). Foi presidente da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Socia (ABEPSS)l, na gestão 2009-2010 e do Conselho Federal de Serviço Social (1999-2002).

Ela foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Faculdade de Serviço Social da UERJ entre 2012 e 2016. É professora associada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no Departamento de Política Social da Faculdade de Serviço Social, onde coordena o Grupo de Estudos e Pesquisas do Orçamento Público e da Seguridade Social, que faz parte do Programa Pensamento Social na Realidade Brasileira e América Latina – Centro de Estudos Octavio Ianni.

Realizou pós-doutorado em Sociologia e Ciência Política na Universidade de Paris VIII, CRESPPA – CSU em 2011-2012, com apoio da CAPES. Tem experiência na área de Serviço Social, com ênfase em Fundamentos do Serviço Social, atuando principalmente nos seguintes temas: serviço social, política social, orçamento público, seguridade social e trabalho, crítica da economia política.

Nova diretoria

A nova diretoria do CRESS-MT, eleita no dia 20 de março passado, será apresentada no evento do dia 17 de maio. Confira a composição:

Presidente: Andréia Maria da Cruz Oliveira Amorim

Vice-presidente: Leicy Lucas de Miranda Vitória

1ª Secretária: Tatiana Lima da Costa Refosco

2ª Secretária: Suzi Mayara da Costa Freire

1ª Tesoureira: Renata de Paula Teixeira

2ª Tesoureira: Alail Jacinta Barbosa

Conselho Fiscal: Annelyse Cristine Cândido Sants, Darci Silva Carvalho Bezerra, Nildiane Lopes Coelho da Cruz

Suplentes: Maria Luiz Soares da Silva, Lilian Borges Passarelli (suplente Flávia Tereza do Nascimento), Silbene Santana de Oliveira (suplente Elisângela da Silva Almeida), Taynara Moraes Humbelino (suplente Uiara L. da Silva O. Moraes), Alessandra Silva Santos (suplente Lucélia Pacheco Primo).

Sandra Carvalho

Twitter: @estrelaguianews