Espaço Municipalista: a Água e o Mundo reforça importância do debate sobre escassez de água no Brasil

Brasília será palco do 8º Fórum Mundial da Água. A Confederação Nacional de Municípios (CNM) incentiva a participação dos gestores locais no Fórum, que ocorrerá pela primeira vez na América Latina, entre os dias 18 e 23 de março. Diante da importância da temática, a entidade promove agenda adjunta à agenda internacional.

O encontro deverá debater o tema em espaço municipalista e é tema de campanha lançada nesta segunda-feira, 5 de março, pela Confederação. Durante a programação do Seminário A Água e o Mundo, de 19 a 22 de março, estão previstos debates e trocas de experiências no tema de recursos hídricos com a participação de técnicos especializados, parlamentares e gestores. Também devem ocorrer capacitações para captação de recursos internacionais e para gestão hídrica.

O presidente da Confederação, Paulo Ziulkoski, lembra que “os Municípios têm um papel fundamental no protagonismo dessas discussões e decisões acerca do tema Água, uma vez que as políticas públicas devem refletir uma integração com as atuais agendas ambientais, sociais e territoriais, tais como a Agenda 2030, a Nova Agenda Urbana e o Marco de Sendai”.

8º Fórum

O 8º Fórum Mundial da Água espera um público de mais de 30 mil pessoas, e deve reunir representantes de todos os setores da sociedade, como empresas públicas e privadas, universidades, organismos nacionais, internacionais, legisladores, organizações sem fins lucrativos e também representantes de governos locais. Saiba mais sobre o Fórum aqui.

Agência CNM

