Equipe multidisciplinar da Defensoria avalia realização Encontro Psicossocial na UFMT

As psicólogas Sirlene Ribeiro e Vânia Menezes, que integram o Centro de Atendimento Multidisciplinar (CAM) da Defensoria Pública de Mato Grosso, participaram do I Encontro Multidisciplinar das Defensorias Públicas de São Paulo e Mato Grosso – a atuação dos psicólogos e assistentes sociais nas Defensorias no início de dezembro.

O evento, que integra o projeto de extensão “Práticas clínicas e pensamento psicanalítico: A Psicologia na Defensoria Púbica do Estado de Mato Grosso”, do curso de psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), também contou com o apoio do Conselho Federal de Psicologia.

Representaram a Defensoria de São Paulo a assistente social Melina Machado Miranda e a psicóloga Paula Rosana Carvalho, que integram a Assessoria Técnica Psicossocial (ATP) da Instituição paulista. “Para nós da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que temos desenvolvido a atuação interdisciplinar desde 2010, é uma honra poder acompanhar o início da construção deste trabalho na DPMT, que, apesar de recente, já se mostra comprometido, crítico e alinhado à missão das Defensorias. Parabenizamos também a UFMT pela parceria e contribuições com esse trabalho tão importante para a população usuária”, declararam.

Já para a equipe mato-grossense, a importância se deu pela integração entre as Defensorias. “O trabalho que vem sendo desenvolvido nos CAMs da Defensoria Pública do Estado de São Paulo é uma referência para nós e temos nos pautado nas produções técnicas e acadêmicas deles. Em fevereiro de 2016 já tínhamos realizado uma visita técnica à DPESP e desde então havia o desejo de traze-las aqui para conhecer a nossa realidade. Felizmente, por meio da parceria com a UFMT esse encontro foi possível e esperamos que seja apenas o primeiro de muitos”, afirmaram as psicólogas da DPMT”, resumiram Sirlene e Vânia.

No último de evento, os acadêmicos ouviram as falas dos Defensores Públicos Marcos Rondon, Rosana Monteiro e Silvio Santana, Primeiro Subdefensor-Geral, que ressaltaram importância do desenvolvimento de uma atuação multidisciplinar no âmbito da DPMT como forma de garantir uma assistência integral ao público da Defensoria. “: Essa é uma iniciativa extraordinária da equipe multidisciplinar da Defensoria de Mato Grosso, motivadas a discutir assuntos de relevância do serviço social e da psicologia alinhados ao papel do Defensor e às necessidades dos assistidos”, disse o Primeiro Subdefensor-Geral.

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

