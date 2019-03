Equipe do Ermat trabalha para destravar projetos de MT em Brasília

Durante a semana, as articulações aconteceram nos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), de Ciência e Tecnologia e na Casa Civil.

A equipe do Escritório de Representação de Mato Grosso em Brasília (Ermat) tem trabalhado para destravar projetos importantes para o Estado junto ao Governo Federal. Durante a semana, as articulações aconteceram nos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), de Ciência e Tecnologia e na Casa Civil.

Na terça-feira (19.03), o assunto debatido na Secretaria de Assuntos Fundiários, ligada ao Mapa, foi a construção e pavimentação da BR-174, entre os municípios de Castanheira (779 km a Noroeste de Cuiabá) e Colniza (1.065 km a Noroeste de Cuiabá). Apesar de ser uma rodovia federal, a Secretaria de Infraestrutura e Logística (Sinfra) será a responsável pela obra, por meio de convênio com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

De acordo com o chefe do Ermat, Carlos Fávaro, o processo licitatório para a obra já foi realizado e a empresa contratada, porém, faltam os licenciamentos ambiental e da Fundação Nacional do Índio (Funai), uma vez que a rodovia passará por terras indígenas. A documentação para obter a licença junto à Funai foi entregue e a expectativa, segundo ele, é de que até o fim do ano sejam expedidas as licenças ambientais.

“Tivemos muitos avanços durante a reunião, que contou com a presença do deputado federal Juarez Costa, rincipalmente na questão indígena, pois a Funai ainda não tinha sido informada da concordância dos índios para a construção da rodovia. Entregamos toda a documentação e essa questão avançou bastante”, disse Fávaro.

Outra agenda no Mapa solucionou uma falha na sincronização das informações do Cadastro Ambiental Rural (CAR), entre o Estado e a União. “A sincronização é obrigatória e a falha atrapalhava o fluxo de atividades, mas o assunto foi resolvido entre os técnicos do Mapa”, pontuou o chefe do Ermat.

Na Casa Civil, a articulação foi para preparar a reunião entre o governador Mauro Mendes e o ministro-chefe da Pasta, Onyx Lorenzoni, na próxima semana, finalizando um processo de transferência de titularidade das terras onde está localizada a Gleba Divisa, no município de Novo Mundo (785 km ao Norte de Cuiabá).

O último compromisso da semana ocorreu no Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, com a presença do deputado federal Leonardo Albuquerque, em um trabalho para intensificar o acesso à internet no interior do Estado, principalmente, em zonas rurais, por meio da internet satelital. Também está sendo buscada a ampliação do programa Internet para Todos, que hoje alcança 103 municípios de Mato Grosso.

“O trabalho realizado pelo Ermat é fundamental nas mais diversas áreas de atuação, pois preparamos para a concretização das ações que trarão inúmeros benefícios para o Estado. Também contamos com as bancadas federal e estadual para a construção das articulações”, concluiu Fávaro.