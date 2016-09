Equipamento de uso aeronáutico é recuperado pela Derf Cuiabá

Uma máquina de ultrassom, de uso aeronáutico, foi recuperada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), de Cuiabá, na tarde de quinta-feira (29.09), com apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPaer).

O equipamento avaliado em R$ 80 mil foi furtado no dia 28 de março de 2016, em um escritório de mecânica de aviões, em Várzea Grande. Os bandidos entraram pelo telhado levando várias peças de manutenção de aviões.

A maleta com máquina foi encontrada em uma casa, no bairro Santa Isabel, em Cuiabá, com um homem de 35 anos, que foi autuado por crime de receptação.

A recuperação do produto ocorreu depois de uma informação recebida pelos policiais do plantão da Derf Cuiabá.

PJC-MT

Twitter: @estrelaguianews