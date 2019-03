Entrega de uniformes marca início das comemorações dos 300 anos de Cuiabá

Evento marcado pela emoção teve a presença de mais de 180 gestores escolares e a apresentação de alunos

O prefeito Emanuel Pinheiro, acompanhado da primeira-dama, Márcia Pinheiro, abriu nesta quinta-feira (28), oficialmente, as comemorações dos 300 anos de Cuiabá. Em um evento marcado pela emoção e na presença de mais de 180 gestores escolares e servidores da sede da Secretaria de Educação, Emanuel Pinheiro entregou kits de uniformes escolares à alunos da rede municipal de Cuibaá.

Ao falar para os diretores, Emanuel Pinheiro contou que esse era um sonho que tentava realizar desde quando era deputado, quando nem imaginava que seria prefeito de Cuiabá. Disse que tentou concretizar a promessa que fez aos gestores das escolas municipais de uniformizar todos os estudantes da rede pública municipal nos dois primeiros anos da sua gestão, mas não não foi possível, Na concretização do objetivo, se emocionou.

“Sei das dificuldades que passam as famílias carentes. Sei o que é a dor de um pai e de uma mãe não conseguir comprar um par de tênis ou uma camiseta, uma mochila para seu filho. Tudo isso serve como como inclusão, como roupa, como dedicação, como cidadania, como dignidade. Essa entrega que estamos fazendo hoje é humanização. Este é sem duvida o momento mais emocionante da minha vida como prefeito”, disse Emanuel se emocionando várias vezes.

Emanuel entregou também um kit ao diretor da CEEI Portal da Fé, Jorge Gabriel Ramirez Junior, representando todos os diretores.

A Prefeitura de Cuiabá deu início, na semana passada, à distribuição dos uniformes escolares aos mais de 52 mil alunos matriculados na rede pública municipal de ensino. As primeiras unidades a receberem o kit foram as localizadas na Regional Sul. Ao todo estão sendo distribuídas mais de 112 mil camisetas, 80 mil shorts e shorts-saias, 48 mil pares de tênis (8 mil deles correspondentes a reserva técnica), e 10 mil mochilas.

Nos kits, os alunos da Ed. Infantil (de 0 a 5 anos), estão recebendo 2 camisetas, 2 shorts ou shorts-saias, 1 par de tênis e uma mochila. Os alunos do 1º ciclo (1º, 2º e 3º anos), 2 camisetas, 2 shorts ou shorts-saia e 1 par de tênis. Os alunos do 2º ciclo (4º, 5º e 6º anos), duas camisetas e dois shorts ou shorts-saias e os do 3º ciclo (7º, 8º e 9º anos) e alunos da Educação de Jovens e Adultos, 2 camisetas.

Durante o mês de abril, as entregas vão continuar nas demais unidades educacionais.

Empenho

Durante o evento, o secretário de Educação de Cuiabá, Alex Vieira Passos, agradeceu o empenho de todos os servidores, falou sobre os 17 eventos da pasta que marcarão as festividades no mês de abril, entre eles várias entregas e lançamentos de obras, inclusive de dois novos CMEIs no CPA e Recanto do Sol. “Abrir as comemorações dos 300 anos de Cuiabá nos deixa orgulhosos porque estamos trabalhando numa gestão que se preocupa com a população. Estamos entregando obras, lançando programas e atendendo as nossas crianças, essa é uma gestão humanizada”, destacou Alex Vieira Passos.

O diretor Jorge Gabriel Ramires Junior, do CEEI Portal da Fé, falou sobre a importância da uniformização dos alunos. “Primeiro para a identificação da criança da Unidade, pois tem crianças que são levadas pelos pais, irmãos e o uniforme identifica não só no ambiente escolar como também fora da escola que ela é um aluno da Rede Municipal de Educação. Além disso, o uniforme para uma criança carente significa muito, pois padroniza todos os alunos. Com o uniforme não há distinção de classe social. É extremamente importante para a Rede e para a Gestão”, afirma Jorge Gabriel.

Alunos do CMEI Paulo Ronan fizeram uma apresentação cultural.

Participaram da entrega dos kits, a secretaria-adjunta de Educação, Edilene Machado; o presidente do Conselho Municipal de Educação, Luiz Jorge, os vereadores Advair Cabral e Renivaldo Nascimento, e servidores da Secretaria Municipal de Educação.

