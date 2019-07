Entrega de 40 leitos de UTI no HMC ajuda a desafogar demanda de Mato Grosso

Publicado por: Rosano Almeida

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, entregou nesta terça-feira (16), 40 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) da 4ª etapa do Hospital Municipal de Cuiabá (HMC).

De acordo com o prefeito, a entrega vai ajudar a desafogar um dos maiores gargalos do Sistema Único de Saúde (SUS), que é o número reduzido de UTIs no Estado.

Pinheiro não escondeu a satisfação em iniciar mais uma etapa de funcionamento do hospital e fez um breve histórico da abertura da unidade.

“Inauguramos o hospital em 28 de dezembro de 2018, de acordo com o que ficou estipulado dentro do Programa Chave de Ouro, que destinou R$ 100 milhões para a conclusão das obras e para equipar a unidade. Em 25 de fevereiro entregamos a parte ambulatorial do hospital, que atualmente atende cerca de mil pacientes por mês dentro de várias especialidades. Em 22 de abril, entregamos 90 leitos de enfermaria clínica, a farmácia satélite, o laboratório de análises clínicas e parte do parque de imagens. E em 31 de maio abrimos mais 90 leitos de enfermarias clínicas, entre adultas e pediátricas e finalizamos o parque tecnológico de imagens, onde hoje funcionam os serviços de ultrassonografia, endoscopia, colonoscopia e radiografia. E hoje estamos entregando 40 leitos de UTI, modernos e com equipamentos de ponta. Ainda nesta terça-feira 7 pacientes serão os primeiros a ocuparem as UTIs aqui no HMC”, revelou o prefeito.

Emanuel agradeceu às bancadas federal e estadual pelo apoio que tem dado à sua gestão, principalmente no que tange à saúde pública. “A nossa bancada federal tem sido o esteio da saúde pública de Mato Grosso. Nossos deputados federais foram fundamentais para obter os recursos e os encaminhamentos necessários para a abertura do HMC. A bancada estadual também está ao lado da população cuiabana, ao lado das 500 mil pessoas que dependem do SUS”, disse o prefeito. Ele finalizou os agradecimentos citando os vereadores da base, que são comprometidos com a população e que têm dado sustentação à saúde pública do município que notoriamente vem padecendo há décadas.

O vereador Ricardo Saad elogiou a abertura dos novos leitos do HMC. “Acredito que esses 40 leitos de UTI sejam suficientes para atender a população de todo o estado, porque no mínimo 50% dos pacientes daqui serão pessoas de fora de Cuiabá. Quem é médico sabe da dificuldade que é montar uma equipe em um hospital, pois temos deficiência de profissionais da saúde. Parabenizo o prefeito Emanuel Pinheiro pela empolgação em abrir esse hospital, pois quem ganha com isso é a população”, disse Saad.

O coordenador da bancada federal, deputado Neri Geller falou que é uma honra liderar uma bancada tão coesa e objetiva, que está empenhada em resolver os problemas de Mato Grosso. “Essa obra foi viabilizada por influência da bancada federal e você, prefeito, está administrando com muita competência. Temos o compromisso de ajudar e aproveito para dizer que conseguimos a liberação de R$ 59,8 milhões de reais da emenda. Estes recursos virão para o tesouro do estado para que sejam repassados para os hospitais regionais. Muitas coisas boas ainda vão acontecer em Mato Grosso, a exemplo do HMC”, finalizou Geller.

Quando o Hospital Municipal de Cuiabá estiver funcionando com sua capacidade total, terá 315 leitos ao todo, sendo 178 de adultos, 20 leitos no Centro de Tratamento de Queimados – CTQ, 60 de UTI, 38 de Emergência, 6 salas de cirurgia e 13 leitos RPA (recuperação pós anestesia), além do moderno centro de imagens e o heliponto.

Também participaram da entrega da 4ª etapa, o deputado federal Carlos Bezerra, o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, os deputados estaduais Dr Gimenez, Paulo Araújo e Dr. João, e os vereadores Misael Galvão (Presidente da Câmara), Toninho de Souza, Marcrean Santos, Ricardo Saad, Luis Claudio, Adevair Cabral, Orivaldo da Farmácia, Adilson Levante, Clebinho Borges, Dr Xavier, Sargento Joelson.

Assessoria da Prefeitura

