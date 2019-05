Entenda o projeto do UNICEF no Brasil até 2021

Publicado por: Rosano Almeida

Nas últimas décadas o País promoveu um forte processo de inclusão, entretanto uma significativa parcela da população continua excluída. As atuais políticas públicas precisam ser qualificadas para consolidar a inclusão das que foram alcançadas por elas, e novas políticas precisam ser desenvolvidas para alcançar as excluídas.

No novo Programa de País, o UNICEF vai trabalhar prioritariamente com: crianças e adolescente excluídos, em risco de exclusão e vítimas de romas extremas de violência, na Amazônia, no Semiárido e nas periferias dos grandes centros urbanos.

Assessoria UNICEF no Brasil

