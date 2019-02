Encontro internacional sobre defesa e segurança projeta impulso nos negócios

12ª edição da LAAD Defence & Security acontece de 2 a 5 de abril no Riocentro. A feira é o maior encontro de negócios dos setores de defesa e segurança da América Latina

Mais de 450 marcas nacionais e internacionais fornecedoras de soluções e tecnologias para os setores de defesa e segurança estarão reunidas na LAAD Defence & Security 2019, que acontece de 2 a 5 de abril no Riocentro, Rio de Janeiro. A proposta da feira é fomentar os setores de defesa e segurança do país e da América Latina, oferecer acesso às novas tecnologias e serviços de todo o mundo, além de apresentar as inovações em gestão da segurança pública e corporativa capazes de aperfeiçoar o combate ao crime organizado e à violência.

Como na edição anterior, há dois anos, a LAAD 2019 mantém o perfil já tradicional de expositores: engenharia naval e aeronáutica; munição e armamento; pesquisa e desenvolvimento; transmissão, comunic ação e posicionamento; veículos; equipamentos pessoais; tecnologia, cyber defence e cybersecurity; consultoria, treinamentos e serviços; ópticos e optrônicos; construção em defesa e segurança; autenticação, controle de acesso e vigilância; emergência, salvamento e resgate; sistema de proteção QBRNE.

Maior encontro de negócios dos setores de defesa e segurança da América Latina, deve receber um público 38.200 mil profissionais qualificados em quatro dias de evento. O evento conta ainda com a presença de 195 delegações oficiais provenientes de 80 países, com destaque para Ministros de Defesa e autoridades de alta patente das Forças Armadas da América Latina, que participam de reuniões com as empresas expositoras e também de encontros bilaterais com autoridades brasileiras.

Outro ponto que deve incentivar os novos negócios é a linha adotada nos discursos dos ministros da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, que sinalizou investimentos para reforçar as forças policiais e o sistema prisional, e da Defesa, Fernando Azevedo, que defendeu a destinação de mais recursos para a modernização das Forças Armadas.

A configuração política deste ano aponta um aquecimento para a cadeia de fornecedores ligados a estes dois setores. “A LAAD Defence & Security acontece a cada dois anos e é um termômetro para avaliar a demanda das diferentes esferas públicas por soluções em defesa e segurança, assim como as atualizações em serviços e tecnologias desenvolvidas pela iniciativa privada para atender esses segmentos”, conclui Sergio Jardim, diretor geral da Clarion Events Brasil – organizadora da LAAD Defence & Security.

Para visitar a LAAD 2019 — A LAAD Defence & Security 2019 é uma feira de negócios e por isso é restrita a militares, forças policiais, autoridades e profissionais dos setores de defesa e segurança. As solicitações de credenciamento online serão avaliadas e estão sujeitas à aprovação.

O credenciamento online para visitar a feira está aberto e pode ser feito gratuitamente, até o dia 1º de abril, por meio do site www.laadexpo.com.br. Será possível fazer o credenciamento no local do evento, a partir de 2 de abril, mediante o pagamento de ingresso de R$ 100,00.

Saiba mais sobre o evento, acessando www.laadexpo.com.br.

LAAD Defence & Security 2019 – Feira Internacional de Defesa e Segurança

Data: 2 a 5 de abril

Local: Riocentro – Av. Salvador Allende, 6.555 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ

Horário da Exposição: De terça-feira (2) a quinta-feira (4), das 10h às 18h. Sexta-feira (5), das 10h às 17h.

Sobre a LAAD Defence & Security

Mais importante feira de defesa e segurança da América Latina, a LAAD Defence & Security chega em 2019 a sua 12ª edição. Reúne bienalmente no Riocentro, no Rio de Janeiro, empresas brasileiras e internacionais especializadas no fornecimento de soluções para as três Forças Armadas e Forças Policiais. Além de exposição, o evento conta com programa de conteúdo exclusivo como o Seminário de Segurança LAAD. Na última edição, em 2017, o evento reuniu 450 marcas expositoras de 37 países, 37.100 visitantes e 183 delegações oficiais de 81 países.

Sobre a Clarion Events

Por mais de 65 anos, a Clarion Events dedica-se à promoção e organização de feiras de negócios, eventos e congressos. São mais de 200 eventos realizados ao redor do mundo, que reúnem aproximadamente 700 mil pessoas e 12 mil expositores e patrocinadores. Com presença global, a companhia possui 12 escritórios em 9 países e está no Brasil desde 2008.

