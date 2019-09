Encontro de Ex-alunos salesianos do Colégio São Gonçalo

Ex-alunos salesianos arrecadam 150 litros de leite em 2º reencontro, com muita paz e harmonia

Por: Rosano Almeida

Ex-alunos salesianos do Colégio São Gonçalo se reuniram e se reencontraram no último sábado (31.08) com a missão de realizar o 2º encontro de Ex-alunos, que acontece uma vez por ano e compareceram neste digno encontro, mais de 250 ex-alunos, professores e diretores da tradicional e sábia escola.

O marco desta reunião foi a confraternização e reencontro dos ex-salesianos que puderam relembrar histórias de vida e aprendizado ensinado pelo Colégio. Com isso, mais de 150 litros de leite foram arrecadados no encontro para serem entregues a instituições de caridade, como a APAE-MT e Abrigo Bom Jesus de Cuiabá, pois ambas instituições sempre necessitam de diversas doações.

“É o 2º ano que realizamos o encontro, junto da comissão organizadora de ex-alunos e o número de pessoas só aumenta, chegando a 450 pessoas contando familiares e colaboradores e ex-estudantes. Este mesmo digno grupo fez campanha de doação de sangue e agora arrecadam leite, é um grande orgulho para nossa instituição”, disse o líder religioso e diretor do Colégio São Gonçalo, Padre Paulo Vendrame.

O reencontro foi divido em grandes momentos, com a santa missa em homenagem aos 125 anos da chegada dos salesianos em Mato Grosso, entrega de uniformes e broches, apresentação de vídeo relembrando pessoas que passaram pela história da escola e apresentações musicais com a banda da Polícia Militar.

Segundo o secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, Alexandre Bustamente que esteve presente, seu aprendizado como ex-aluno salesiano é algo que carrega para toda a vida e elogiou o encontro de ex-alunos ocorrido no anfiteatro da escola.

O jovem deputado federal Emanuel Pinheiro Neto, gravou um vídeo contando sobre sua passagem no Salesiano Santo Antônio no Coxipó e sua formação no Colégio São Gonçalo. “Sinto falta da Casa do Sonho, amizades que fiz no CSSG de 2007 a 2013 e com certeza essa chama salesiana de Dom Bosco é um aprendizado que carrego comigo”.

Alunos do colégio na década de 1940 até os dias atuais foram homenageados durante o evento, como o padre Sebastião Paniago de 92 anos, estudante da escola em 1948. Esteve presente também durante o encontro, o ex-diretor do colégio, Benito Porto.

Com Assessoria do Colégio São Gonçalo