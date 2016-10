Encontro das Águas reúne 13 mil pessoas em Chapada

Com um público estimado em 13 mil pessoas, o “Encontro das Águas”, que aconteceu nos dias 14 e 15 de outubro em Chapada dos Guimarães, abriu a temporada da primavera no cerrado com shows musicais regionais e nacionais, oficinas culturais com a temática da sustentabilidade e a importância deste ecossistema, que é o segundo maior do Brasil. O evento é a última parte de um ousado projeto de conscientização ambiental, a “Trilogia das Águas”, iniciado este ano com “Águas de Março”, no mês de março, e “Águas do Cerrado”, em junho.

As águas cristalinas das chuvas abriram o primeiro dia do evento, na sexta-feira (14). Limpou o ar e deu de beber ao cerrado, que concentra 5% da biodiversidade do planeta e é considerado uma verdadeira caixa d’água no coração do país. Quem passou por lá nesse dia, brindou pelas águas com os shows do grupo Alma de Gato e do cantor João Bosco.

“O evento não poderia ter sido diferente. O astral foi maravilho e as águas rolaram como tinha que ser. Afinal, o evento é um chamamento para às águas. Chapada é um lugar exuberante da natureza brasileira e quando se associa essas riquezas com música e presença de pessoas, você constrói algo muito bonito, que fica na memória da gente. E ficamos pensando quando poderemos ter a oportunidade de viver mais uma vez um momento assim”, enfatizou o cantor João Bosco.

Além das apresentações musicais, a população pode conferir a mostra fotográfica “É Lixo”, da fotojornalista Carol De Vita, e as intervenções artísticas do fotógrafo Rai Reis. Já as oficinas de circo, música, cultura popular, cinema e o workshop Amor Essencial reuniram um público de aproximadamente 300 pessoas (entre crianças e adultos). A programação do evento contou ainda com o projeto “Nossa Energia”, da Energisa, e as palestras “Lixo no chão, Não!”, ministradas pelo publicitário e ambientalista Jean Peliciari, do grupo “Teoria Verde”.

Para o doutor em Educação pela UFMT e ator, Ivan Belém, o projeto Trilogia das Águas é algo que vale a pena ser mantido.”Foi muito bacana ver tudo isso. É o que Chapada merece. As oficinas para crianças também agregaram muito e estimularam a cultura, o artesanato, a arte e a poesia”, comentou.

No sábado, dia 15, foi a vez de subir ao palco a cantora mato-grossense Ana Rafaela e o músico consagrado nacionalmente Ivan Lins. “Já estive em Chapada outras duas vezes e sempre foi maravilhoso. O lugar é lindo e o clima muito agradável”, falou Ivan Lins.

Para os empresários locais iniciativas como essa são extremamente relevantes para o comércio da cidade, gerando emprego, renda e fazendo a diferença na vida das pessoas. “Eventos como esse fazem a roda da produtividade girar. Foi fantástico.”, comemora a proprietária do Chateau Camalote, Lauristela Guimarães.

De acordo com Cézar Eduardo Oliveira, dono da Pomodori Trattoria, o fim de semana foi muito bom tanto para o setor hoteleiro quanto para os restaurantes. “Esse é o tipo de evento que acredito ser a melhor opção para Chapada. Um público qualificado que consome e aproveita a cidade”, enfatiza.

“Encontro das Águas” é uma realização do Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDEC), Associação Casa de Guimarães e Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

