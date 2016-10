Empresário doa cestas básicas e fraldas para o Abrigo Bom Jesus

A instituição filantrópica atende cerca de 96 idosos em Cuiabá

Preocupado com a questão social, o empresário Ivomar Alves de Freitas, proprietário da empresa Ypê Terceirizações, doou cem cestas básicas para o Abrigo Bom Jesus, em Cuiabá. Além disso foram doadas mais de 1000 fraldas geriátricas.

A unidade abriga cerca de 96 idosos, deste total, 60% são homens. Muitos deles foram abandonados por familiares. A instituição filantrópica oferece hospedagem, alimentação, transporte para hospitais, medicamentos, médico plantonista e suporte psicossocial ou nutricional.

“Buscamos sempre não só fazer doações financeiras, mas levar uma palavra de apoio as pessoas que precisam. Estivemos no abrigo levando as cestas e as fraldas e pudemos conhecer o valoroso trabalho que é realizado na unidade, que vive de doações e por isso uma ação nesse sentido é muito importante”, afirmou o empresário.

De acordo com a presidente voluntária do local, Cleide Miranda de Oliveira, o abrigo não recebe nenhum tipo de recurso do Governo do Estado, possui apenas dois convênios com a prefeitura de Cuiabá, sendo um no valor de R$ 5 mil para despesas com alimentação e o outro no montante de R$ 25 mil para gastos com manutenção do local.

Ela explicou que a casa possui 50 funcionários e a folha de pagamento chega a R$ 89 mil por mês.

Além das doações, o abrigo sobrevive de parte do benefício recebido pelos abrigados.

Cleide ressaltou que as visitas são prioritárias, para que a pessoa conheça o trabalho desenvolvido e as necessidades para as futuras doações.

DOAÇÕES

Quem quiser fazer doações basta ir diretamente à sede, entrar em contato com o telefone (65) 3644-1706, (65) 99974-9781 assim como depositar qualquer valor na conta: 402059-6, agência: 046-9, no Banco do Brasil.

**O Abrigo também é aberto para quem queira ser um voluntário.

Assessoria

Twitter: @estrelaguianews