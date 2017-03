Emanuel quer prioridade na melhoria do serviço público

Em reunião ocorrida nesta quarta-feira (15.03) no auditório do Palácio Alencastro, o prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro determinou que todo seu staff dê prioridade máxima na melhoria da prestação do serviço público. A exigência do gestor foi feita no encontro que marcou a apresentação, por parte do Tribunal de Contas do Estado (TCE), do Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado (PDI) aos secretários, adjuntos e diretores da gestão municipal.

Para o prefeito Emanuel Pinheiro, o modelo de administração que está sendo implantado na Capital implica que todos os servidores estejam compromissados e dispostos a sonhar grandes projetos para Cuiabá. Nesse sentido, ele destaca que o PDI permitirá que o Município participe da troca de conhecimentos e de boas práticas de gestão e também consiga otimizar os recursos públicos, beneficiando de forma direta a população.

“Nosso maior desafio é quebrar a cultura da mesmice. O PDI deve nos ajudar muito nesse sentido. Queremos gerir de uma maneira que possamos planejar, construir e acompanhar os resultados, fazendo com que Cuiabá se nivele com as maiores cidades do nosso país”, comentou o prefeito.

Na ocasião, além de conhecer de maneira mais detalhada o PDI, os participantes ainda tiveram a oportunidade de assistir a palestra de capacitação “Desafios da Gestão Estratégica”, ministrada pelo professor doutor da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Eber Capistrano.

A coordenadora do PDI no Tribunal de Contas, Naíse Godoy de Campos Silva Freire, explicou que o programa foi planejado baseando-se em experiências vividas pelo próprio TCE. Segundo ela, no plano estão inseridas todas as ações de sucesso do Tribunal voltadas para a melhoria da eficiência do serviço público.

“O que importa para a gente é a qualidade da prestação de serviço que a Prefeitura de Cuiabá vai disponibilizar para o cidadão. Estamos aqui para fazer com que Cuiabá saia do nível mediano, alcance resultados positivos, e verdadeiramente se torne a vitrine de Mato Grosso”, disse a coordenadora.

Conforme o vice-prefeito Niuan Ribeiro, a parceria com o Tribunal de Contas do Estado será uma ferramenta importante para que a Prefeitura possa fazer uma gestão moderna, inclusiva e humanizada em todos os setores da administração pública. “Todo bom governo começa com um alinhamento interno com seus órgãos e servidores. São essas pessoas que irão levar os serviços até a comunidade e nossa preocupação é que esse serviço seja prestado de forma que atenda os anseios dos munícipes”, pontuou.

PDI

Instituído pelo Tribunal de Contas do Estado no ano de 2012, o Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado (PDI) tem como objetivo introduzir na administração pública e na sociedade as culturas do planejamento, da transparência e controle social, da educação continuada, da eficiência e inovação, e também práticas para o desenvolvimento econômico e social.

Para isso, o PDI está dividido em cinco projetos: Apoio ao Planejamento Estratégico; Incentivo ao Acesso à Informação e à Consciência Cidadã; Orientação por meio de Cursos Presenciais e a Distância; Controle Gerencial utilizando o Sistema Geo-Obras; e Modernização Institucional.

Assessoria

Twitter: @estrelaguianews