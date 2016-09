Emanuel Pinheiro quer implantar conceito de gestão compartilhada na administração

Da Assessoria

Para alcançar bons resultados na gestão municipal, o candidato a prefeito por Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), quer elevar os servidores públicos da Prefeitura a um novo patamar de valorização. Dentre as propostas destinadas aos mais de 17 mil trabalhadores do Executivo Municipal está a criação da “Escola do Servidor Público”, que visa ofertar qualificação e capacitação aos funcionários.

Não existe outro caminho para melhorarmos os serviços públicos, sem passar pela esteira do investimento no ser humano, especialmente os trabalhadores. Eles são peças fundamentais nesse processo, responsáveis pela implementação das políticas públicas que vão transformar a vida da população. Por isso, ele precisa se sentir estimulado, valorizado e respeitado. Nossa proposta é de implantar um programa permanente de valorização do servidor, para que ele possa progredir na carreira e alcançar melhores salários”, considerou Emanuel.

Além disso, o candidato quer fortalecer as ‘Ouvidorias’, como mecanismo de interação entre a Prefeitura e sociedade. O canal de comunicação para atendimento ao público servirá para colher críticas da administração e sugestões aos gestores. Concomitantemente, o peemedebista quer implantar o programa “Fale com o Servidor”, no qual, ao menos uma vez por mês, o secretário responsável pela pasta irá se reunir com os trabalhadores, para dialogar, ouvir sugestões e compartilhar informações.

“A essência da liderança não permite a vaidade e a arrogância de se pensar que uma única pessoa é capaz de resolver todos os problemas. Não vou ser prefeito da ‘Cuiabá 300 anos’ para ser servido; mas sim para servir ao meu povo. O gestor moderno precisa ter, necessariamente, a sensibilidade de mais ouvir, do que falar. Esta vai ser a nossa marca, de uma ‘gestão compartilhada’ com servidores públicos e sociedade civil organizada. Cuiabá sou eu e você, somos todos nós!”, finalizou.

